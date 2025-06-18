Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, bir gazetecinin, "İsrail-İran arasındaki çatışmanın ardından petrol fiyatları zaten yükselmişti. Doğal gazı da etkileyecek demiştiniz. Bu vatandaşın cebine doğal gaza zam olarak yansıyabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Bayraktar yanıtında, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

"Biz doğal gazda son birkaç yıldır dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına çok önemli bir destek programını uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla ben o gün kabine sonrası yaptığım değerlendirmede esas itibariyle makro ölçekte, hem dünyadaki etkilerini hem de olası Türkiye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün ülkeleri etkileyecek şekilde petrol fiyatları yukarı gidiyor. Petrolle beraber de ona paralel bir şekilde doğal gaz fiyatlarında da dünyada bir artış söz konusu olabilir

Tabi yaz sezonu olduğu için doğal gaz tüketiminin azaldığı bir sürci geçiriyoruz. Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde bu süreç durulur ve biraz normalleşme söz konusu olabilir.

Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımıza devam edeceğiz."

Kabine sonrası doğal gaza ilişkin ne demişti?

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail-İran çatışmasının, petrol fiyatlarını yükselttiğini ve doğal gaz piyasasına da yansıması olacağını söylemişti.

Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz."

Akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama

Akaryakıtta olası zam sorusuna da yanıt veren Bayraktar, Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktardı.

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada iki değişken var: biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot veya bezin değişkeni. Burada, yukarı ya da aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."