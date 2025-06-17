Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol fiyatları açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arz sorunu yaşanır mı?

Türkiye'nin İran'dan 2019'dan bu yana herhangi bir petrol alımı yapmadığını hatırlatan Bayraktar, İran'dan doğal gaz ithal edildiğine dikkat çekti.

Orta Doğu'daki kriz nedeniyle doğal gaz fiyatlarında artış olabileceğini belirten Bayraktar, "Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir. Ama biz arz tarafında sorun görmüyoruz" diye konuştu.

Doğal gaz ve ptrol fiyatı yukarı gidebilir

Türkiye'ye gelen ham petrolün ise Basra çıkışlı olduğunu ve Hürmüz Boğaz'ını geçerek ülkeye ulaştığını belirten Bayraktar, "Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir" ifadelerini kullandı.

Gabar, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'ini karşılıyor

Bu süreçte Gabar'daki petrol rezervinin bir alternatif olup olmayacağını da değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'inin Gabar'dan karşılandığını kaydetti.

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