Bakan Bayraktar'dan Gabar açıklaması: 41 milyon varil yeni rezerv keşfettik

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar 2025 yılında yaklaşık 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettiklerini, bunun yüzde 58’inin Diyarbakır’da olduğunu duyurdu. Keşfedilen rezervin yaklaşık 2.5-3 milyar dolarlık bir değeri olduğunu belirten Bayraktar, Gabar'daki petrolün de kalitesi ile dikkat çektiğini söyledi.

'Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var'

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Gabar’da 81 bin varil üretime ulaştık. Terörsüz Türkiye şimdi burada çok daha anlam buluyor. Türkiye’deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8’ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki yapacak çok işimiz var. Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var.

-Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz’den yeni bir müjde verdi. Yaklaşık 75 milyar metreküplük doğal gazı 3.5 yılda tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla paylaştı.

Çok kaliteli bir petrol

-Şu anda günlük 750 varillik üretimimiz var. Çok kaliteli bir petrol bugün dünya standartlarında petrolün fiyatlandığı kalitede bir petrol.

-Gabar’daki üretim 2 milyar dolar ekonomik büyüklük. Bugün doğal gazın yüzde 70’ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Bunu Gabar’da, Sakarya’da madenlerde ürettiği gelirleri toplayarak Hazine üzerinden karşılıyoruz. Buradaki üretimimiz desteklerin devam edebilmesi açısından önemli.

3 milyar dolarlık 41 milyon varillik yeni rezerv keşfi

-Şu anda bu seneye dair belki biraz erken söylemiş oluyoruz ama bugün itibarıyla Türkiye’de 2025 yılında yeni petrol rezervi olarak yaklaşık 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettik. Bunun yüzde 58’i Diyarbakır’da, diğer bölgelerimizde burada da dahil olmak üzere 41 milyon varil yaklaşık 2.5-3 milyar dolarlık 2025’teki yeni petrol keşfi olarak bunu açıklamış olalım."