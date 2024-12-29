Bakan Bayraktar'dan Gabar açıklaması: Üretim 70 bin varili aştı, 2 milyar dolarlık katkı sağlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Kendilerini enerjide bağımsızlığa götürecek iki alan daha bulunduğunu söyleyen Bayraktar bunlardan birinin petrol, diğerinin ise doğalgaz olduğunu söyledi.

Bayraktar Türkiye'nin kendi doğalgazını, petrolünü bulan, üreten bir ülke olması gerektiğini vurgularken "Filyos'tan karaya 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu yani 2 kilometreden fazla olduğu, deniz tabanından sonra da 2 kilometre, 2,5 kilometre, 3 kilometre sondaj yaparak biz doğalgazı çıkarıyoruz. Orada doğalgaz bulduk. O gazı evlerimize getirip kullanmaya başlar hale geldik. Allah'a hamdolsun bu bizim kendi insanımızla, kendi ekipmanımızla yaptığımız Türkiye'de adeta bir devrim, 70 yıllık Türkiye petrolleri tarihinin en büyük olaylarından birisidir" ifadelerini kullandı.

"Bizim oradaki faaliyetlerimizden rahatsızlar"

Bayraktar, Gabar'da üretimin 2 yıl içerisinde 70 bin varili aşmış olduğuna vurgu yaparken "Gabar her yıl bu haliyle ülkemizin ekonomisine 2 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor. Hem bunu ithal etmiyoruz hem de bunu kendimiz üreterek ekonomimize büyük bir katkı sağlıyoruz. Başka bir şey oluyor, o dağlarda şu anda 3 bin tane gencimiz, çoğu o bölgenin insanı gencimiz iş imkanı, istihdam imkanı buldu. Terör nereden besleniyor? Gençlerin umudunun, hayalinin olmamasından besleniyor. O kadar rahatsızlar ki bizim oradaki faaliyetlerimizden, o bölgede şu anda insanlar büyük bir heyecan içerisinde" açıklamasında bulundu.

"Bu 70-100 bin varilleri daha üstüne çıkarma gayretinde olacağız"

Bakan Bayraktar, "Gençler, 'Acaba ben Türkiye Petrolleri'nde ne zaman iş bulacağım, ne zaman buraya bir rafineri yapılacak?' diye bekliyor. Biz adeta terörün kol gezdiği o coğrafyayı terörden temizledik ve şimdi petrolün başkenti haline getirdik, enerjinin başkenti haline getirdik. Ülkemiz kendi petrolünü ürettikçe, kendi doğalgazını ürettikçe inşallah çok daha güçlü bir hale gelecek. Ekonomimiz bu anlamda da bu yaşadığımız bugünkü sıkıntıları bir kenara koyacak. Biz Gabar'dan ümitliyiz. Biz Gabar'da birileri ne derse desin, sonuna kadar çalışma, bu 70 bin varilleri, 100 bin varilleri inşallah daha üstüne çıkarma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.