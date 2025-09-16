Bakan Bayraktar'dan Karadeniz gazı ve Akkuyu mesajı: Türkiye’de cari açık artık sorun olmaktan çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman’daki temaslarında Türkiye’nin enerji vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin önceliğinin enerji bağımsızlığı olduğunu belirten Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı’nda kızıl elmamız enerjide mutlak bağımsızlık” dedi.

“Karadeniz gazı artık 4 milyon eve ulaştı”

Bayraktar, muhalefetin eleştirilerine değinerek, “Bunlar arayamazlar, bulsalar da üretemezler demediler mi? Şimdi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle Karadeniz’de 2 bin 100 metre derinlikte gazı buluyoruz. Bugün Türkiye’de 4 milyon evde kendi gazımız kullanılıyor” diye konuştu.

“Cari açık sorun olmaktan çıkacak”

Enerji üretiminde artış ve yeni keşiflerle faturanın giderek azalacağını vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’yi çok farklı bir noktaya getireceğiz. Artık cari açık ve yüksek enflasyon sorun olmaktan çıkacak” ifadelerini kullandı.

Akkuyu 2026’da devreye alınacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne de değinen Bayraktar, “Önümüzdeki yıl Akkuyu’yu devreye alarak Türkiye’yi nükleer santrale sahip ülkeler arasına sokacağız” dedi.

Adıyaman’a doğal gaz sözü

Adıyaman’ın günlük 8-9 bin varil petrol ürettiğine dikkat çeken Bayraktar, “İlçelerin tamamında doğal gazımız var, bazı beldelerde yok. İnşallah onları da doğal gaza kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.

Bayraktar, programı kapsamında Adıyaman Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından Ticaret ve Sanayi Odası’nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.