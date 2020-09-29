Bakan Berat Albayrak YEP'i açıkladı: Yeni Ekonomik Program'da neler var?

29 Eylül 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı. Bakan Albayrak'ın sunumunu yaptığı YEP ile Türkiye'nin üç yıllık ekonomi yol haritası belli oldu. YEP içeriğinde enflasyon beklentisi, cari denge, bütçe açığı, işsizlik beklentisi gibi konular yer alırken, Bakan Albayrak YEP temasını "Yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi" olarak açıkladı.

Bakan Berat Albayrak YEP tanıtımında yaptığı konuşmada, programın yeni normale nasıl uyum sağlanacağını ortaya koyacağını söyledi. Temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecini girildiğini belirten Bakan Berat Albayrak, salgın sürecinde alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti.

Bu dönemde stratejik reformları hayata geçireceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara yöneleceklerini söylerken, büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlacaklarını ifade etti.

Bakan Berat Albayrak, bu yıl büyümenin pozitif olmasını beklediklerini ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngördüklerini ifade ederken, 2023 yılında işsizlik oranının yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Bakan Berat Albayrak YEP tanıtımında sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacağını söyledi. Kur geçişkenliğini azaltacaj tedbirler kapsamında yerleştirme programları ve TL bazlı alım garantili kontratlar artırılarak devam edecek.

Enflasyon beklentisi 2021'de yüzde 8

YEP'e göre 2020 sonunda enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 10,5; 2021 için yüzde 8 olarak açıklanırken 2022 için yüzde 6 ve 2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 4,9 oldu.

2021'de cari dengenin GSYH'e oranı -%1,9

Cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya oranı için yıl sonu beklentisi -%3,5 olarak beklenirken bu oran 2021'de -%1,9; 2022'de -%0,7 ve 2023 yılında ise %0,1 olarak öngörülüyor.

Bütçe açığı/GSYH yüzde 4,3'e gerilemesi bekleniyor

Bütçe açığının GSYH'e oranında yıl sonu için beklenti %4,9; gelecek yıl için %4,3; 2022'de %3,9; ve 2023 yılında ise %3,5 olarak duyuruldu.

İşsizlik oranı beklentisi 2021'de yüzde 12,9'a gerileyecek

İşsizlik oranı için beklenti bu yıl sonu için % 13,8; gelecek yıl için %12,9 oldu.