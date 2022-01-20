Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, diğer kurumların da katıldığı çalışmaları bitme aşamasına getirildiğini, şubat aşı içerisinde ilk açıklamanın yapılabileceğini belirtti.

Vedat Bilgin, düzenlemenin mayıs ayı itibarıyla Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Bilgin ''Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak'' dedi.