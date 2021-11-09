Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrette alternatifler masada

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak artışı merakla beklerken, konuya ilişkin hükümet ve taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete vergi konusunda çalışmaların sürdüğünü ve alternatif vergi modellerini inceledikleri açıkladı. Bilgin, "Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle ilgili bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Bilgin, daha önce bahsettiği anket çalışmasının aralık ayından önce ellerinde olacağını, anket sonucunda kamuoyunun beklentisinin açıklanacağını ifade etti.

"EYT için maliyet çalışması yapıyoruz"

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değinen Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını açıkladı.

Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi.

Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna ilişkin ise "Kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulu toplanacak. Orada açıklayacağım bazı detaylar var" diye konuştu.

İşverenden asgari ücret açıklaması

İşveren kanadından asgari ücrete dair açıklamalar yapılmıştı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, "Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tam" açıklamasında bulunmuştu.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise işveren üzerindeki vergi yükünün azaltılarak, asgari ücret artışının enflasyon üzerinde olması gerektiğini söyledi. Asmalı "Enflasyon kadar artışı işveren, enflasyonun üzerinde kalan kısmı devlet üstlensin” önerisinde bulundu.