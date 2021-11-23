Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin Bilgin, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

Bilgin, asgari ücrette çalışana doğrudan destek vereceklerini de sözlerine ekledi.