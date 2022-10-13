Bakan Bilgin: Asgari ücret işverenin ödeyebileceği ücret olmalı

Mehmet KAYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin olması gereken seviyeye ilişkin çeşitli rakamlar telaffuz edildiğini, bunları kamuoyu oluşturmak için girişimler olarak kabul ettiğini söyledi. Bakan Bilgin, TİSK’in organize ettiği ve işçi, işveren sendika ve iş örgütleri yanında kamu temsilcilerinin de katıldığı Ortak Paylaşım Forumunda konuştu. Asgari ücretin Aralık ayında toplanacak tespit komisyonunda belirleneceğini hatırlatan Bilgin, “Asgari ücret 20 bin TL olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım” dedi. Açlık, yoksulluk sınırı gibi çeşitli açıklamalar yapıldığını, bunların bilimsel niteliğinin tartışmalı olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, bunlara dayalı olarak asgari ücret önerisi yapan ya da rakam telaffuz edenlerin önemli bir kısmının asgari ücret tespitine ilişkin prosedürü bilmediğini belirtti.

"Emekliler, çalışanlar EYT düzenlemesinden memnun olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küresel enflasyon, tedarik zinciri, bölgedeki savaş kaynaklı olarak çalışma hayatı ve ekonomik ortama yönelik çeşitli riskler bulunduğunu belirterek, sosyal politika çerçevesinde taraflarla birlikte bu sorunların çözümü için çalıştıklarını kaydetti. Sosyal politikanın emekçilerin, sermayeye karşı korunması gerekliliğini ortaya koyduğunu, bu yaklaşımın emek kesiminin sermayeye göre zayıf olması nedeniyle zemini eşitleme nitelikli olduğunu kaydeden Bakan Vedat Bilgin, bunun aynı zamanda demokrasinin de bir şartı niteliği taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda, çalışanların enflasyona karşı korunması ve emeklilere yönelik düzenlemelerin sosyal koruma niteliği bulunduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, asgari ücret ve emeklilere yönelik kararlarının bu niteliği taşıyacağını kaydetti.

Kamuoyunda beklenti oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Aralık ayında kamuoyuna açıklanacağını bildiren Bakan Vedat Bilgin, çok farklı durumlar için ortak çözümler oluşturulması gerekliliğinden dolayı kapsamlı bir düzenleme ortaya çıktığını anlattı. Bakan Bilgin, emekliler ve çalışanların EYT düzenlemesinden memnun olacağı bir sonuca ulaştıklarını kaydetti.

Beyaz bayrak uygulaması: 1200 dolayında işletmeye teşvik verilecek

Sendikalı, vergi borcu olmayan, işçi hakları ve diğer yönlerden mevzuata uygun çalışan işverenlere Beyaz Bayrak verilmesi uygulamasında analizi tamamladıklarını, 1200 dolayında şirketin tam uyum gösterdiğini, son incelemelerle bu sayının biraz artabileceği ya da azalabileceğini kaydeden Vedat Bilgin, bu şirketlere yapılacak teşvik ve ödüllendirme konusunda da çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti. Bakan Bilgin, çeşitli uygulamalar yoluyla bazı indirimler, istisnalar yanında, İŞKUR ve AB fonlarıyla yürütülen projelerde öncelik sağlamak benzeri teşvikler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Özgür Burak Akkol: Kayıtdışılığın önlenmesi için somut öneri geliştiriyoruz, yıllık 100 milyar TL’lik katkı verecek potansiyel var

Ortak Paylaşım Forumunun açılışında konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşümün riskler kadar fırsatlar da sunduğunu belirterek, ortak bir gündem etrafında çalışılmasıyla başarıya ulaşılabileceğini kaydetti. Akkol, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik bir çalışmalar yaptıklarını ve 4,5 milyon kişinin kayıt altına alınmasını sağlayacak somut öneriler oluşturduklarını kaydetti. Bunun yıllık 100 milyar TL’lik ilave bir kaynak sağlayacağını kaydeden Akkol, sadece mali katkı değil, emeklilik, iş sağlığı ve güvenliği, kayıtlı işyerlerine karşı haksız rekabetin önlenmesi açısından kayıtdışılıkla mücadelenin önem taşıdığını anlattı.

“Kolay bir yıl geçirmedik” diyen Özgür Burak Akkol, salgın sonrasında ortaya çıkan savaş, tedarik zinciri sorunlarının konjonktürel riskler oluşturduğunu vurguladı. Burak Akkol, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, sosyal yardımların bazılarının vergi istisnası sağlanmasının önemli olduğunu kaydederken, yeni teşvik alanları da bulunduğunu belirterek, bu konuda işçi ve hükümet tarafına öneriler sunacaklarını açıkladı. Özgür Burak Akkol, gelir vergisi ilk diliminde vergi oranını yüzde 10’a çekilmesi ile ilk dilim matrahının yükseltilmesi konusunda işçi ve işveren tarafının ortak görüşte olduğunu hatırlattı.

TÜRK-İŞ: Yeşil ve sayısal dönüşüm işçi haklarıyla çelişirse, işçi hakkından yana oluruz

Türk İş Mali Sekreteri Nazmi Irgat ise konuşmasında, işçi tarafı olarak işin ve işçinin korunması temelli bir yaklaşım içinde olduklarını vurgulayarak, yeşil dönüşüm, sayısal dönüşüm konularında işçiyi koruyacak her türlü düzenlemeye destek vereceklerini ancak işçi odaklı olmayan yaklaşımlara da karşı duracaklarını kaydetti. Irgat, sayısal ve özellikle yeşil dönüşüm konusunda atılacak adımların işçilerin haklarıyla çeliştiği durumlarda işçi haklarından yana tavır alacaklarını da söyledi.

TÜRK-İŞ adına konuşan Nazmi Irgat, Ortak Paylaşım Forumu gibi ortamları olumlu olarak görmekle birlikte, TÜRK-İŞ olarak işçi hükümet işveren arasındaki sosyal diyalogun istenildiği ölçüde olmadığı görüşünü taşıdıklarını açıkladı.