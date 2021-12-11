Bakan Bilgin: Asgari ücrette ciddi bir artış sağlayacağız

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için açıklamalarda bulundu.

Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin "Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz." dedi.

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