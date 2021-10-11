Bakan Bilgin: Düşük gelirli işçileri korumak mecburiyetindeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen ‘Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri’nde enflasyon ile işçi ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuda düşük ücretli işçilere en yüksek zammı gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilgin, "Bir iş yerinde çalışanlar arasında ücret farkı ülkenin yaşadığı gelir dağılımı sorunlarından daha farklı bir düzeydeyse, daha göze batan bir düzeydeyse orada iş barışı olmaz. Yani bir yerde asgari ücretle çalışıyor, orada işçiler arasındaki fark, mesafe, makas açılmışsa orada iş barışı olmaz. Önce düşük gelirli işçileri korumak mecburiyetindeyiz, ondan sonra yüzdelik zammı tartışabiliriz ve konuşabiliriz. Onun için biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir zam yaparak, onları 4000 liraya çektik ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik. Bu Türk kamu çalışma hayatında kamu işçileri açısından sadece bir ücret artışı değil bir sosyal dengenin kurulması açısından da önemli bir adımdır." diye konuştu.

"Türkiye enflasyonla ilgili sorunları aşacak bir ülkedir"

Dünyada bir enflasyon eğilimi olduğunu belirten Bilgin, şunları söyledi: "Günümüzde enflasyon, hayat pahalılığı ortaya çıkmaktadır. Elbette Türkiye bu süreci bu enflasyonla ilgili sorunları aşacak bir ülkedir. Yapılacak düzenlemelerle, hem bizim uyguladığımız sosyal politikalarla hem uygulayacağımız sosyal politikalarla bunun zararlarını asgari düzeye indirecek, aynı zamanda kısa vadede ekonomi politikalarıyla enflasyonun özellikle dar gelirlilere yansıyan yönünü bertaraf edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye ne bağımsızlığından taviz verecektir ne sosyal politikasından taviz verecektir ne de dar gelirlisini, çalışanlarını emekçilerini enflasyona mağlup edecektir. Enflasyon üstünde bir gelir dağılımını düzenleyecek sosyal politika hedefinden asla uzaklaşmayacağız."

Önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını da kaydeden Bilgin, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini vurguladı.