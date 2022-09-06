Bakan Bilgin: EYT, aralık ayında gündeme gelebilir

ANKARA - (DÜNYA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada tek bir formül üzerinde durduklarını belirterek, Aralık ayı gibi gündeme geleceğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz” dedi.

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili teknik çalışmanın devam ettiğini ve biraz daha zaman alacağını belirterek, “Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir” diye konuştu. Bakan Bilgin, şu açıklamayı yaptı:

“Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız. “