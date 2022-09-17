Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralıkta meclise intikal ettirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış törenindeki konuşmasında özellikle çalışanlara ve emekçilere güzel haberler vermek istediğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomideki büyümesinin sürdürdüğünü belirten Bakan Bilgin, “Türkiye bugün yaklaşık 250 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomiye sahiptir. Biliyorsunuz pandemi sonrasında dünyada en hızlı büyüyen 2 ekonomiden biri oldu. Bugün de geçtiğimiz 2 çeyrekte Türk ekonomisi büyümesini sürdürdü. 7,5, 7,6 oranında gayri safi milli hasılasını artırdı. Üstelik enflasyona rağmen üstelik dünyada tedarik zinciri denilen temel üretim mallarının üretim alanlarına taşınmasını sağlayan zincirdeki kopmalara ve sorunlara rağmen Türkiye bunları başarıyor. Türkiye yoluna devam eder. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Elbette esnafın kredi sorunları var ama Türkiye bunları adım adım çözerek yoluna devam ediyor." dedi.

“Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz”

Özellikle çalışanlara ve emekçilere güzel haberler vermek istediğini anlatan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim."

Sözleşmeli personelin kadroya alınması

Bakanı Bilgin'in etkinliğin akabinde AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Bir gazetecinin, "Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Bilgin, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp, Bakanlar Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu.