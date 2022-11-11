Bakan Bilgin: EYT teklifi aralık ayında Meclis'e gelecek

ANKARA (DÜNYA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yasa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin aralık ayında Meclise geleceğini belirterek, 1.5 milyon kişinin düzenlemeden yararlanacağını söyledi.

Bakanlığının 2023 yılı bütçesini Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada EYT kapsamında şartları taşıyanların yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığını belirterek, özel sektörün kıdem tazminatı sorunu ile karşı karşıya kalacağını, bu konuda bütün tarafları dinleyerek görüşlerini aldığını söyledi. Bakan Bilgin, “Kimse endişe etmesin, herkes emin olsun bu sorun bu sene Meclis’te çözülmüş olacak” dedi.

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili çalışmanın da tamamlandığını belirterek, "Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" diye konuştu.

Asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Bilgin, Temmuz ayında asgari ücret konusundaki beklentinin 5 bin lira iken asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Neden 5 bin 500 lira oldu, enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için. Temmuzda enflasyona karşı ücretleri koruyucu düzenleme söz konusu değildi ama reel ücrette erimenin tablosunu görünce müdahale etmemiz gerektiği ortaya çıktı. Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ayında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.