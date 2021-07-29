Bakan Bilgin: Pandemide 8 milyon kişiye 57 milyar lira destek ödemesi yapıldı

ANKARA (DÜNYA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar yapılan ödemelerin 57 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Bilgin, salgın döneminde istihdamı korumak için desteklerin 2020 yılı Mart ayında başladığını hatırlatarak, bunların 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdiğini aktardı.

Kısa çalışma ödeneğinden daha fazla çalışanın yararlanabilmesi için şartların esnetildiğine vurgu yapan Bilgin, “Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. Uygulama kapsamında pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar TL ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Bilgin, işten çıkarma yasağı kapsamında 3.1 milyon çalışan için nakdi ücret desteği olarak 13.9 milyon lira ödeme yapıldığı bilgisini verirken,

“Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı işsizlik ödeneği ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Kovid-19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda, 7 milyon 966 bin 277 kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin TL kaynak aktarıldı” diye konuştu.