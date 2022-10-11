Bakan Bilgin: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.

Kabine Toplantısının ardından konuşan Bakan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirterek, "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil" dedi.

Bilgin, "Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.