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Bakan Bilgin: Temmuzda düzenleme yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme ilişkin açıklamarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.