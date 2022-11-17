Bakan Bilgin: Türkiye, uluslararası sorunların çözümünde rol alıyor

ANKARA (DÜNYA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevcut ortamın yüksek enflasyon, savaş, gıda ve tahıl krizi gibi bazı olumsuzlukları oluşturduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığına bağlı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı”na katıldı. Açılış töreninde konuşan Bilgin, Türkiye’nin küresel nitelikleri bulunan bu sorunların çözümünde rol oynadığının altını çizerek, “Türkiye, bütün bu sorunların çözümünde rol aldı. Çözüm üreten bir konumda olması bakımından da uluslararası sistemde önemli barışçıl bir rol oynamaktadır” dedi.

Fuar bağlamında, mesleki eğitim, işgücünün eğitimi konularını modernleşme bağlamında değerlendiren Bilgin, “İstihdamın artması, verilecek eğitim destekleriyle istihdamın daha nitelikli iş bölümüne doğru evrilmesi, Türk modernleşmesinin daha ileri bir aşamaya taşınmasına katkı yapacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin modernleşme sürecinin, modern ülke ve kurumlarla daha büyük işbirliklerini gerektirir hale getirdiğini, bu işbirliklerinin modernleşme sürecini hızlandıracağını vurgulayan Vedat Bilgin, son 30 yılda tarımdan kopuşla demografik değişimde büyük mesafe kat edildiğini, bunun da meslekleşme ve endüstriyel üretim anlamına geldiğini anlattı.

Bilgin, mesleklerdeki farklılaşma ve derinleşmeye dikkat çekerek şunları kaydetti: “Avrupa Birliği ile yapılan projelerin önemli bir kısmı eğitimle ilgilidir ve meslekleşmeyi fonksiyonel hale getirecek, nitelikler kazandıracak bir eğitimdir. Yani klasik eğitimin dışında özel eğitim proseslerini kapsamaktadır. Bu fevkalade önemlidir. Bunun daha önemli hale gelmesi ise bu mesleki farklılaşmayı doğrudan doğruya istihdamla buluşturmaktır. İstihdamın artması, verilecek eğitim destekleriyle istihdamın daha nitelikli iş bölümüne doğru evrilmesi, Türk modernleşmesinin daha ileri bir aşamaya taşınmasına katkı yapacaktır. Bunun özellikle üniversitelerle, çeşitli eğitim kurumlarıyla iş birliği halinde geliştirilmesiyse bilimsel, teknolojik değişim hızımızı modernleşmeyle bütünleştirecek, modernleşmeyi ivmelendirecek bir etki yaratacaktır. Bu aşamada, iş birliği kapsamında sürdürülen bu projelerin Türkiye'ye ve insan gücümüze hatta yarınlarımıza değer katacak girişimler olduğunu düşünüyorum.”

İstihdam içinde eğitim projelerini AB ile birlikte yürüttüklerini kaydeden Bilgin, Bursa ve İzmir uygulamalarının ardından Kayseri ve Konya’da da projenin uygulanacağını bildirdi. Programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.