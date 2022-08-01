Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Türk-İş’in 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘70. Yıl Belgeseli’ programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretle ilgili yılsonunda yeni düzenleme yapılacağını belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti: “Dün sayın genel başkanla, yönetimle beraber; çalışanlarımızın asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde 50'nin üzerinde yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz. Elbette ki Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, yatırıma ihtiyacı var. Sermayeye ihtiyacı var. Burada sermaye düşmanlığı yapmıyoruz ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız. Bu sosyal devletin görevidir.”