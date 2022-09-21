  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Takip Et

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bilgin, "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.

Asgari ücrette enerji giderlerinin payı düştü

Asgari Ücret Haberleri

Asgari ücrette enerji giderlerinin payı düştü
Bu konularda ilginizi çekebilir
Asgari Ücret