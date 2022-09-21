Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.
Bilgin, "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.
Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.
Bu konularda ilginizi çekebilir