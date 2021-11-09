Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Maliyet çalışması yapıyoruz

ANKARA (DÜNYA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda “emeklilikte yaşa takılanlar” olarak adlandırılan, emeklilikte yaş kriteri getirilmesi sonrası, emekli olacağı tarih ötelenenlere yönelik bir yaş öne çekilmesi çalışmasının sürdüğünü ve özellikle maliyet üzerine durduklarını söyledi.

Bakan Vedat Bilgin, dün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik olarak mevcut kademeli geçişten daha erken yaşta emekli olunması şeklindeki bir çalışma olduğunun hatırlatılması üzerine, “(Düzenlemeye konu olacak yaş grubu konusunda) Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili. Ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız” dedi.