Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masada tek formül var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den binlerce kişinin beklediği EYT ile ilgili açıklama geldi. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Çözüm önerileri arasında erken kısmi emeklilik, prim gün sayısı tamamlama, yıpranma desteği gibi uygulamaların masada olduğu iddia edilmişti.

Konunun tartışıldığı günlerde özellikle Avrupa ülkelerinde de uygulanan kısmi erken emekliliğin Türkiye'ye uyarlanması gündeme gelmiş, Almanya ve Finlandiya örneği tartışılmıştı.