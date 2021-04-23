Bakan Bilgin’den kısa çalışma açıklaması: İşverenlerin bildirimde bulunması yeterli

ANKARA (DÜNYA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını söyledi. Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini aktardı.



Bilgin, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7 milyonu aşkın çalışana 31,6 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığı bilgini verdi.

Otomatik uzatma olacak

2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirileceğine değinen Bilgin, “İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Bakan Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de söyledi.