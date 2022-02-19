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Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: Soruşturma başlattık

Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlığın soruşturma başlattığını açıkladı.

Soruşturmayı sosyal medya hesabından duyuran Bilgin, “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.” ifadelerini kullandı.

 

 