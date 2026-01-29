Bakan Bolat: 1982'den beri DÜNYA Gazetesi'nin takipçisiyim

DÜNYA Gazetesi’nin düzenlediği 'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi', Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Daha nice başarılar diliyorum"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bakan Bolat, 1982 yılından beri DÜNYA Gazetesi'ni takip ettiğini söyledi:

- DÜNYA Gazetesi ile Türkiye'deki en kıdemli ekonomi gazetesi olarak ben de öğrencilik yıllarımda, 1982'den itibaren tanıştım. Bugüne kadar iyi bir okuru olarak ilgiyle takip ettim. Takip ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum.

- Bu anlamlı zirvenin hayata geçirilmesinde emeği geçen DÜNYA Gazetesi ailesine, katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım sağlayan siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum.