Bakan Bolat 2028 için mal ihracatı hedefini açıkladı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Filizi Köşk'te düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı'na katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin ihracat performansının 1923'te yılda 50 milyon dolarlık mütevazı başlangıçtan yarım yüzyıl içinde 1973'te yıllık 1 milyar dolara, 1987 yılında aylık 1 milyar dolara, 2023'te ise günlük 1 milyar doların da üzerine yükselerek olağanüstü bir büyüme sergilendiğini ifade etti.

2024 yılında 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bolat, "31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 55 ilde ihracatımızı artırdık. İhracatçı firma sayımızı 180 bin 544’e yükselttik. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 41,1’e yükselttik. Bugün ihracatımızın yüzde 94,1’ini sanayi ürünleri oluşturmaktadır" dedi.

2028'te 375,4 milyar dolar hedefi

Bolat şöyle devam etti: "2025 yılı ocak ayı itibarıyla ise son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolar olmuştur. 2025 Ocak ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı son 12 ayda yüzde 75,9’a yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, uzun vadeli perspektifle hazırlanan hedeflerimiz doğrultusunda, 2028 yılında 375,4 milyar dolar mal ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

137 ülkede müteahhitlik projesi

Bolat, bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde 533,8 milyar doların üzerinde 12 bin 461 müteahhitlik projesinde Türk şirketlerinin tercih edildiğini ve Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 2002 yılına kadar sadece 13,99 milyar dolar seviyesinde iken 2002-2024 döneminde 272,12 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.