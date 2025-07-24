Bakan Bolat, AB Büyükelçileriyle bir araya geldi: Vize kolaylığı olumlu, hedef vize serbestisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen çalışma kahvaltısında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle buluştu.

Görüşmenin açılışında Eskişehir’deki orman yangınında şehit düşen orman görevlileri için başsağlığı dileyen Bolat, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini iletti.

Gümrük birliği ve yeni iş birliği alanları ele alındı

Toplantıda Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler detaylı şekilde değerlendirildi. Bakan Bolat, 1 Temmuz 2025’te Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun ikinci toplantısı hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin, Türkiye-AB iş birliğini derinleştiren stratejik bir zemin sunduğunu vurgulayan Bolat, Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere modernizasyon sürecine dikkat çekti.

Vize kolaylaştırma süreci masada

Toplantının önemli başlıklarından biri de AB Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına yönelik başlattığı kolaylaştırılmış vize modeli (visa cascade regime) oldu.

Bakan Bolat, süreci olumlu bulduklarını belirterek, nihai hedefin Türk vatandaşları için vize serbestisi olduğunu ifade etti.

Yeni sistemin ticaret ve ekonomik ilişkileri kolaylaştıracağını belirten Bolat, daha öngörülebilir bir vize rejiminin önemine dikkat çekti.

“Türkiye Avrupa’nın stratejik ortağıdır”

Bakan Bolat, Türkiye’nin Avrupa için stratejik bir ortak olduğunun altını çizerek, savunma ve enerji alanındaki projeksiyonlarda Türkiye’nin mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’nın tedarik zinciri sorunlarını aşmasında Türkiye’nin sanayi gücünün ve coğrafi avantajının büyük rol oynayacağını kaydetti.

Bakan Bolat ayrıca, Avrupa Birliği nezdinde Brüksel’de görevlendirilen Yeni AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’yi de tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.