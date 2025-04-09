Bakan Bolat 'ABD pazarında yeni fırsatlar için harekete geçtik' dedi, Türkiye'nin yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerine ilişkin Türkiye'nin yol haritasını açıkladı.

"ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koşuyoruz"

ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koştuklarını ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi için çok yönlü politikaların hazırlandığını ve uygulandığını dile getiren Bakan Bolat, "Malum dünya ticaretinde olan biteni birlikte yaşıyoruz. Ortalık toz duman içinde ve bu toz duman içinde biz de hedefe doğru ilerlemek için canla başla mücadele ediyoruz" dedi.

"ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtik"

Ortada ciddi bir belirsizliğin olduğuna işaret eden Bolat, "Ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Bolat, Türkiye’nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayarak, "ABD’nin getirdiği yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi göreceli olarak daha avantajlı bir konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Çok yönlü bir ticaret diplomasisi

Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz" yorumunu yaptı.