Bolat: Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolar hedefine taşıyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de çok verimli görüşmeler yaptıklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

ABD ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Washington'da temaslarda bulunan Bakan Bolat, gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında eylül ayı sonunda yapılan görüşmenin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, söz konusu görüşmenin siyasi ilişkiler ve bölgesel krizleri çözme noktasında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğunu söyledi.

İki liderin daha önce de iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğunu anımsatan Bolat, "Biz de ticaret bakanları olarak bunun içini doldurmak ve buna hangi yol haritasıyla ulaşılacağını çalışmak zorundayız" dedi.

"İki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde konular çalışılacak"

Bolat, Washington'daki temasları kapsamında ilk olarak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve heyetiyle kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve bu görüşmenin 1,5 saat kadar sürdüğünü aktardı.

Ardından ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde 20 civarında büyük, Türkiye'de yatırımları olan Amerikan şirketlerinin üst yöneticileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, son olarak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bolat, "Çok verimli görüşmeler oldu. İki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde konular çalışılacak. Türkiye ile ABD arasında geçen yıl 34 milyar dolara ulaşan, bu yıl da 38 milyar dolara ulaşması kesin olan dış ticareti, gelecek yıl rahatlıkla 40 milyar doların üzerine çıkarıp yakın gelecekte 50 milyar dolar bandına, orta ve uzun vadede de 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmelerde dış ticaretle ilgili kurallar, mevzuatlar, Türkiye'ye daha fazla Amerikan yatırımlarının gelmesi için yapılacaklar ve beklentilerin de konuşulduğunu anlatan Bolat, 2 binin üzerinde Amerikan şirketinin Türkiye'de 15,5 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu hatırlattı.

"Türkiye ekonomisindeki büyüme perspektifini ortaya koyduk"

Bolat, Türkiye ve ABD arasında son yıllarda dijital hizmetler, enerji, havacılık ve savunma sanayi alanlarındaki yatırım ve işbirliklerine işaret ederek, Türkiye'nin ABD'ye ihracatını nasıl daha fazla artırabileceğinin de konuşulduğunu ifade etti.

ABD'li şirketlerin Türkiye'ye yönelik ilgisini "umduklarından çok daha iyi" bulduklarını dile getiren Bolat, eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD'li şirketlerin üst yöneticileriyle yapılan yuvarlak masa toplantılarında da "çok pozitif bir havanın" olduğunu anımsattı.

Bolat, "Üç yıldır BM toplantıları için eylül ayında yapılan New York ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızın heyetinde yer alıyorum. En olumlu yatırım havasını bu yıl görmüştüm. Mevcut yatırımı olanlar bunu genişletme, artırma planlarını ortaya koyuyor. Yeni firmalar da mevcutları takip ederek gelmek istiyor" diye konuştu.

Google'ın Turkcell ile birlikte toplamda 3 milyar dolarlık yatırım planının bunun somut örneği olduğunu aktaran Bolat, diğer şirketlerin de benzer planları olduğunu söyledi.

Bolat, "Biz de Türkiye ekonomisindeki büyüme perspektifini, milli gelirimizin 22 yılda 6 kat artışını, kişi başına milli gelirimizin 22 yılda dolar bazında 5 kat artışını, ihracata dayalı büyümenin ekonomiye nasıl güç kazandırdığını, mal ve hizmet ihracatının son 22 yılda ortalama 7,6 kat arttığını, yatırım teşviklerinin çok iyi olduğunu ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

"Yerli firmalarımızın ve uluslararası yatırımcıların hizmetindeyiz"

Türkiye'ye son 22 yılda 280 milyar dolar doğrudan yatırım geldiğini, sadece bu yılın ilk 9 ayında doğrudan yabancı yatırımların yüzde 45 artışla 11,4 milyar dolara ulaştığını görüşmede anlattığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Vakit hızlı geçiyor, acele etmelerini tavsiye ettik. Karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda biz hem yerli firmalarımızın hem de uluslararası yatırımcıların hizmetindeyiz. Kanunlarımız, mevzuatlarımız itibarıyla herhangi bir ayrımcılık yapmadığımızı vurguladık. Türkiye'nin ekonomik büyümesi, kalkınması, halkımızın refah ve gelirinin artması noktasında uluslararası yatırımları teşvik ettiğimizi vurguladık."

Enerji, hava yolu taşımacılığı, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, dijital hizmetler ile mevcut geleneksel sektörlerde önemli işbirliği imkanlarına dikkati çeken Bolat, "Türkiye yatırımlar açısından çok önemli, çekici, cazip bir ülke. Biz daha fazla yatırımın Türkiye ekonomisi, halkımızın refahı ve istihdamın artması için çok faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.