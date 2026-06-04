Bakan Bolat açıkladı: Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Yılı Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre gerilediğini belirten Bolat, "Mayıs ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 816 milyon dolar seviyesindeydi. 2026 yılı Mayıs ayında net 2,3 milyar dolar azalış kaydedilmiştir" dedi.

Buna karşın günlük ihracatta önemli bir rekor kırıldığını vurgulayan Bolat, "Mayıs ayında ayrıca günlük verileri incelediğimizde, 22 Mayıs 2026 tarihinde 2,4 milyar dolar ile günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek değeri gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

İthalatta yüzde 10,7'lik düşüş

İthalat tarafında da düşüş yaşandığını kaydeden Bolat, "Mayıs ayında mal ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında azalış ile 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesinde

Dış ticaret açığındaki gerilemeye dikkat çeken Bolat, "Nisan ayından sonra Mayıs ayında da dış ticaret açığımız gerilemeye devam etmiştir. Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir" dedi.

Karşılama oranı 20 ayın zirvesine çıktı

İhracatın ithalatı karşılama oranında da yükseliş yaşandığını belirten Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1'e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolar beklentisi

Bolat, hizmet ihracatındaki beklentilere de değinerek, "Hizmetler ihracatına yönelik beklentilerimiz ile Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak mal ve hizmet ihracatımızın 396 milyar dolar gerçekleşmesi beklenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.