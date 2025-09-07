Bakan Bolat açıkladı! Esnafa yeni destekler geliyor: Kredilerde geri ödeme süresi uzatıldı, faiz indirildi...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik sağlanan finansal destekler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bolat, 2025 yılının ilk yedi ayında esnaf ve sanatkârlara toplam 93,8 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldığını açıkladı.

Bolat, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullanılan kredilerin geri ödemelerinde ciddi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Bize intikal eden bir problem bulunmamaktadır" dedi. Bakan, yakın dönemde kredi kullanım koşullarını kolaylaştıran düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak işletme kredisi üst limitinin 1 milyon TL'ye, yatırım kredisi üst limitinin ise 2,5 milyon TL'ye çıkarıldığını ifade etti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre faiz oranlarının yıllık yüzde 25'e düşürüldüğünü aktaran Bolat, ikinci el araç alımlarının da yatırım kredisi kapsamına alındığını söyledi. Ayrıca esnafın krediye başvurabilmesi için ticari faaliyette bulunma süresinin altı aydan üç aya indirildiğini bildirdi.

Vade ve ödeme kolaylığı

Bolat, ESKKK aracılığıyla sağlanan kredilerin geri ödeme vadesinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirterek, “Kredilerin taksit aralıkları da üç aydan altı aya kadar uzatılmıştır” dedi. Krediler üzerinden yapılan kesintilerin de yıllar içinde azaltıldığını kaydeden Bolat, esnafın borç yükünü hafifletmeye yönelik taksit erteleme ve yapılandırma imkânlarının uygulandığını vurguladı.

Bolat açıklamasında şu açıklamalara yer verdi:

"ESKKK aracılığıyla ya da Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli ve esnek geri ödeme koşullarını haiz hazine sübvansiyonlu krediler; hâlihazırda esnaf ve sanatkârlarca işletmelerini sürdürmek, geliştirmek ve istihdam oluşturmak amacıyla yararlanılan birincil finansman kaynağı olup, Türkiye genelinde temmuz ayı sonu itibarıyla 2025 yılı süresince 148.429 adet kullandırım kapsamında 93,8 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. 2002 yılından bu yana ise bu kapsamdaki kullandırım 657,7 milyar TL'yi bulmuştur."

Bakan Bolat, sektörden gelen talepler doğrultusunda kredi iyileştirmelerinin devam edeceğini ve esnaflar için yeni destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Esnaf sayısında artış

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) verilerine göre, 1 Ocak 2021–31 Temmuz 2025 döneminde 1 milyon 406 bin tescil, 552 bin 303 terkin işlemi yapıldığını belirten Bolat, “Aradaki olumlu fark 854.558 olmuştur” dedi. Bolat, terkin işlemlerinin yalnızca ekonomik nedenlerle değil, meslek değişikliği, emeklilik ya da iş bırakma gibi doğal süreçlerle de gerçekleştiğini hatırlattı.