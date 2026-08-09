Bakan Bolat açıkladı: Habur'da günlük TIR çıkış rekoru kırıldı

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Habur Gümrük Kapısı'nda 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2 bin 454 TIR çıkışıyla 2026 yılının günlük TIR çıkış rekoru kırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'nda ulaşılan rekorun, Türkiye'nin bölgesel ticaret ve lojistik kapasitesindeki artışı ortaya koyduğunu ifade etti.

Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nın yalnızca Türkiye-Irak ticaretinin değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez ülkelerine ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik ticaret koridorunun en önemli geçiş noktalarından biri haline geldiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ticaret yollarını genişletmeye ve lojistik altyapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, 2 bin 454 TIR'lık günlük çıkışın büyüyen dış ticaret hacmi ile güçlenen lojistik kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bolat, ihracatçılar, taşımacılar, sürücüler ve gümrük personeline teşekkür ederek, Türkiye'yi bölgesinin ticaret ve lojistik üssü haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.