Bakan Bolat açıkladı: İhracatta çifte rekor, ocak ayı ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak 2025 dönemi dış ticaret verilerini Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Turan Salonu’nda yaptığı konuşmayla açıkladı. Bakan Bolat, Türkiye’nin ihracatta yeni bir rekora ulaştığını belirterek, "Ocak ayı mal ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı" dedi.

Bakanlık verilerine göre, ocak ayında ihracat yüzde 5,8 artarak 21,2 milyar dolara ulaştı. Son 20 ayın 13’ünde aylık ihracat rekoru kırıldığını hatırlatan Bolat, bu başarının sürdürülebilir ihracat politikaları sayesinde elde edildiğini ifade etti.

İthalatta yükseliş ve artan dış ticaret açığı

Ocak ayında ithalatta da yükseliş görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artış gösteren ithalat, 28,8 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 seviyesine geriledi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise 83,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bolat'tan açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamalarında ihracattaki artışa dikkat çekerek, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ihracat pazarlarında güçlü bir konumda olduğunu vurguladı. Bolat, “Türkiye olarak üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen politikalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte ihracatın daha da artırılması için yeni ticaret anlaşmalarının devreye alınacağı belirtilirken, dış ticaret açığının kontrol altına alınmasına yönelik adımların devam edeceği ifade edildi.