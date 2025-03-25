Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-Bulgaristan ekonomik iş birliği güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan ile 7,8 milyar dolarlık ticaret hacmini daha da artırmayı, karşılıklı yatırımları ve projeleri çeşitlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün ihracatçılar ve iş dünyası temsilcileriyle birlikte Sofya’da bulunduğunu belirterek, “Ziyaretimiz kapsamında Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Peter Dilov ile birlikte Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısını gerçekleştirdik. TİM ve BULTİŞAD tarafından organize edilen ve Türk ile Bulgar iş dünyalarının katıldığı toplantıda mevcut iş birliği fırsatlarını, ikili ticaret hacmimizi artırabilecek adımları ve ortak projeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, dost ve komşu ülke Bulgaristan ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Bolat, “Bugün iş dünyalarımızı bir araya getiren toplantının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.