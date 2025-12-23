Bakan Bolat açıkladı! Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin daha ileri bir aşamaya taşınması hedefiyle serbest ticaret anlaşmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.

Kapsamlı temaslar yürütülüyor

Bakü’de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, forum süresince iki ülkenin özel sektör temsilcileri ile kamu yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı temaslar yürüttüğünü söyledi. Bolat, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz" dedi.

2021 yılında yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesini istediklerini vurguladı. Bu çerçevede serbest ticaret anlaşması ihtimaline değinen Bolat, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.