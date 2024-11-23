Bakan Bolat: Afrika'daki ikinci büyük dış ticaret ortağımız Cezayir

Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda söz alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu ay pazartesi gününden itibaren başlayacak olan Uluslararası İş Forumu'nun IBF Kongresi ve salı günü başlayacak olan MÜSİAD Uluslararası Expo fuarına dikkat çekti.

"Bugün Türkiye 340 milyar dolar mal ithalatı, 260 milyar dolar mal ihracatı ile 600 milyar dolar civarında bir toplam dış ticarete sahip. Milli gelirimizin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. 2002'ye kadar 14 milyar dolar yabancı doğrudan yatırım gelmişken Türkiye'ye, bu rakam son 22 yılda 269 milyar doları aşmıştır" diyen Bolat, söz konusu dönemde Afrika ile ilişkilere çok önem verdiklerine dikkati çekti.

Türk yatırımlarının Afrika'daki birinci ülkesi: Cezayir

Cezayir’in Afrika'daki ikinci büyük dış ticaret ortağı olduğunu ve ilk sırada Mısır’ın yer aldığını söyleyen Bolat, Cezayir’in Türk yatırımları için Afrika'da birinci ülke olduğuna işaret etti ve ekledi:

"1500 Türk firması 6 milyar dolarlık yatırımlarla Cezayir'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat peşinde koşmaktadırlar. Bunu yaparken de Türkiye'nin ticarette köprü rolünü oynamaktadırlar. Müteahhitlik bir başka başarı hikayesidir. Türkiye'nin dünyada 2002'ye kadar 50 milyar dolarlık müteahhitlik hizmetleri varken, son 22 yılda buna 472 milyar dolar daha ilave oldu ve 522 milyar dolarlara yükseldi. 137 ülkede 12 bin 330 proje yapan müteahhitler, Afrika'da en büyük müteahhitlik hizmetlerini Cezayir'de gerçekleştirdik. Bu şekilde Cezayir'in kalkınmasında, altyapı ve üst yapı yatırımlarının tamamlanmasında Türk müteahhitleri çok büyük bir rol oynadılar."

Tercihli ticaret anlaşması çalışmaları

Bakan Bolat, 23 ülke ile serbest ticaret anlaşması ve 4 ülke ile tercihli ticaret anlaşması yaptıklarını belirtti. Cezayir'le tercihli ticaret anlaşması çalışmalarına değinen Bakan Bolat, "İnşallah Cezayirli Dış Ticaret Bakanımızla beraber tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandıracağız. Bu ticaret diplomasileri, dünyayla maksimum ekonomik iş birliği çabalarımız ve yurt dışı ilişkilerde kazan-kazan ilkemiz ile, birlikte gelişmek, birlikte güçlenmek, büyümek hedefleri doğrultusunda hızlı adımlarla yol alıyoruz."

1500 Türk firması Cezayir'de iş yapıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle de ticareti geliştirmek adına çok büyük bir yol aldıklarını anlatan Ticaret Bakanı Bolat, "Cezayir 50 milyona yakın nüfusu, eğitimli ve genç iş gücü, Avrupa'ya yakınlığı ve serbest ticaret anlaşması olması ile büyük bir kalkınma ve ekonomik büyüme yoluna ilerlemektedir. Biz de Cezayir hükümetinin dış yatırımları teşvik etmesi, petrol ve doğal gaz dışı ürünlerle ihracatını çeşitlendirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye 1500 firmasıyla hidrokarbon, petrol ve doğal gaz dışında Cezayir'de yapılan yatırımlarda birinci sıradadır. Biz de Türkiye-Cezayir ticaretinin gelişmesi anlamında memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü Cezayir Türkiye Yatırım ve İş Forumu'nun iki ülke arasında çok önemli bir köprü rolü oynayacağının altını çizen Bolat: "Cezayir'in en büyük dış yatırımında Adana'da Sonatrach doğal gaz şirketiyle Türk inşaat şirketi arasındaki 1,5 milyar dolarlık petrokimya yatırımı olacaktı. Aşağı yukarı bütün pürüzler oradan kaldırılmıştır. Bu yatırımla Türkiye-Cezayir arasında hem enerji ticareti hem de toplam dış ticaretimizde önemli artışlar gerçekleşecektir" dedi.