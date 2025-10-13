Bakan Bolat: Cari açık tarihsel ortalamaların altında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlasının 5,5 milyar dolar ile ağustos ayında başarıldığını açıkladı.

Temmuzda 18,8 milyar dolar olan yıllıklandırılmış, cari işlemler açığının ağustos sonunda 18,3 milyar dolara gerilediğini belirten Bakan Bolat, eylül ayında da aylık 1 milyar dolar civarında cari işlemler fazlası tahmin ettiklerini ifade etti.

Yılım ilk 8 ayında cari işlemler dengesi açığının toplamda 15,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Bolat, OVP hedeflerine göre yıl sonunda cari işlemler açığının 22,6 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtti. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,4'le makul bir seviye olduğunu kaydetti.

Hedefe başarıyla ulaşıldı

Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bakan Bolat, yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatının ağustos ayında başarıldığını vurguladı.

Zayıf talebe rağmen ihracat artışı sürüyor

Değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Bolat, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 oranında artarak 119,9 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Enflasyonla mücadelede kararlılığımızı korurken, istihdamı artırıyor, sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendiriyor ve yüksek teknolojili üretimdeki kazanımlarımızı koruyarak sürdürülebilir büyüme dinamiklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz.

Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında

Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaların uygulamasına devam edilecektir."