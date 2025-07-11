Bakan Bolat: Cari işlemler açığında düşüş sürüyor, ihracat rekor kırdı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, cari işlemler dengesine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığının 684 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun son 7 ayın en düşük seviyesi olduğunu duyurdu.

Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin dış ticaret dengesinde iyileşme sinyallerinin sürdüğünü belirtti. 2024 yılı Mayıs ayında 19,8 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılı Mayıs itibarıyla 16 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari açığın toplamda 21 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Hizmet ihracatı rekor seviyede

Bakan Bolat’ın açıklamasına göre, 2025 Mayıs itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatı yüzde 6,8 artışla 116,9 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu kalemde seyahat gelirleri 57,2 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 40,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Toplam yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı ise 382,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birine çıktı.

İthalat ve ihracat dengesi

Mayıs ayında mal ihracatı yüzde 2,6 artışla 24,8 milyar dolar, ithalat ise yüzde 2,7 artışla 31,5 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 6,6 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,9 olarak gerçekleşti.

“Kararlıyız” mesajı

Bolat, yılın geri kalanında mal ve hizmet ihracatındaki güçlü artışların devam edeceğini ve cari işlemler açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranla tarihsel ortalamanın (yüzde 3,5) oldukça altında kalacağını beklediklerini vurguladı.

Son olarak, Bakan Bolat şu değerlendirmeyi yaptı:

“AB’nin ithalatındaki yatay seyir, zayıf dış talep ve jeopolitik riskler gibi faktörlere rağmen, cari işlemler dengesinde stabil durumu korumak hususunda kararlıyız. Dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeye devam edeceğine inanıyoruz.”