Bakan Bolat cari işlemlerde temmuz ve ağustos beklentilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayına ilişkin açıkladığı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Bolat, cari işlemler açığının yıllıklandırılmış olarak 18,9 milyar dolara gerilediğini, geçen yıl aynı dönemde bu rakamın 20,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Haziran’da 2 milyar dolar açık, altın ve enerji hariç 2,6 milyar dolar fazla

Bakan Bolat, haziran ayında cari işlemler hesabının 2 milyar dolar açık verdiğini ancak altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 2,6 milyar dolar fazla verdiğini aktardı.

2025’in ilk 6 ayında toplam cari açığın 23,1 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, yılın ikinci yarısında tabloyu daha da iyileştirecek gelişmeler beklediklerini söyledi.

“Temmuz ve ağustosta fazla vereceğiz”

Bolat, temmuz ve ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesini öngördüklerini ifade ederek, “Yıllıklandırılmış son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.

İhracat ve hizmet gelirleri yükseliyor

Bu yılın ilk 7 ayının 6’sında mal ihracatının geçen yılın aynı aylarına göre artış gösterdiğini vurgulayan Bolat, hizmet ihracatının da güçlü şekilde yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Bolat, Haziran 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının yüzde 7,1 artışla 117,7 milyar dolara çıktığını, seyahat gelirlerinin 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 40,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

“Cari dengede istikrarlı tablo devam edecek”

Toplam mal ve hizmet ihracatının yüzde 4,3 artışla 384,7 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, “Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve ithalat artışını kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin etkisiyle, 2025 yılında cari işlemler dengesindeki istikrarlı tablo devam etmektedir” ifadelerini kullandı.