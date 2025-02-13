Bakan Bolat, cari işlemleri değerlendirdi: Enflasyon sürecine katkı sağlar

Merkez Bankası'nın Aralık 2024 Ödemeler Dengesi Raporu'na göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı 4,65 milyar ABD doları açık verdi. Beklenti açığın 4 milyar ABD doları olacağı yönündeydi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bolat, cari işlemler açığının 2023 yılındaki 39,9 milyar dolardan 2024'te 10 milyar dolara gerilediğini belirterek iyileşme ve olumlu gelişmede parasal sıkılaşma ve aşırı talebi baskılamanın yanında Ticaret Bakanlığı taafından alınan tedbirlerin de etkisi olduğunu kaydetti.

Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerin Türkiye'nin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkılar verdiğini, makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklediğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti: Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle, cari işlemler açığında önemli bir azalış sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Cari işlemler açığındaki düşüşler, bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklerken, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli gelişmesini sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz."