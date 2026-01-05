Bakan Bolat: Çekirdek enflasyon son yılların en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025'in son enflasyon verilerini değerlendirdi, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonun aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken Bakan Bolat, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük düzeyine indiğini açıkladı.

Bakan Bolat, gıda fiyatlarında aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,99, yıllık enflasyon ise yüzde 28,31 olarak kaydedildiğini, hizmetler grubunda aylık enflasyonun yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve yıllık hizmet enflasyonunun yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük düzeyinde gerçekleştiğini vurguladı.

2025'te ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Ekonomide büyümenin 21 çeyrektir kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Bolat, bu büyümenin istihdam piyasası ve dış ticaretteki olumlu gelişmelerle desteklendiğini ifade etti. Bakan Bolat, 2025 yılında ihracatın yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, net ihracat artışının ise 11,7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Mal ve hizmet ihracatının yıl sonunda 396,5 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran Bolat, bu rakamın yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin üzerinde gerçekleşeceğini kaydetti. İşsizlik oranının kasım ayında yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, işsizliğin son 31 aydır tek haneli seviyesini koruduğunu ifade etti.

Kararlılık mesajı

Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşmelerin ekonominin dayanıklılığını artırdığını vurgulayan Bakan Bolat, 2026 yılında da fiyat istikrarını tesis etmeye yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bolat ayrıca, Ticaret Bakanlığı olarak dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam etmesi amacıyla fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini, üretici ve tüketiciyi koruyan tüm tedbirlerin etkin şekilde uygulanacağını ifade etti.