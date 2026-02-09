Bakan Bolat: Çin'le dış ticaret açığı dönüşümle kapanacak
Ticaret Bakın Ömer Bolat, Türkiye-Çin arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 53 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret açığını kapatma noktasında yapısal bir dönüşüm önerdik" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin tarihinde ilk defa geçen yıl 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını ifade ederek, kişi başına milli gelirin de yaklaşık 18 bin doları aşmakta olduğuna dikkati çekti.
Toplam mal ve hizmet ihracatında 397 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldığını hatırlatan Bolat, “Türkiye-Çin toplam ticaretinin geçen yıl 53 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Burada özellikle dış ticaretimizde, Çin lehine olan büyük fazla noktasında Çinli ortaklarımıza da bu açığın kapatılması konusundaki tekliflerimizi yapmış bulunuyoruz” dedi.
Bolat, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret açığını kapatma noktasında yapısal bir dönüşüm önerdiklerini dile şunları söyledi
Çin’e ihracat yüzde 32 artacak
“Bu noktada samimi görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız, ticareti daraltmak değil, tam tersine Türkiye’nin de Çin pazarında daha fazla görünür olması, payının artması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, katma değeri yüksek ürünlerle, kazan kazan ilkesiyle dengeli bir ticaretin yapısal temellerini oluşturmaktır. Bu yıl ilk ayda Türkiye’den Çin’e ihracatın yüzde 32 artışla 335 milyon dolara yükselmesi, bu konuda attığımız adımlar noktasında bizleri ümitli kılmaktadır.” Gerek tek taraflı olarak gerekse ortak yatırımlarla Türkiye ile Çin arasında bazı fırsatlar olduğuna inandıklarını belirten Ömer Bolat, “Türkiye’den Çin’e yatırım konusunda yaklaşık 1465 Türk firması Çin’de iştigal ediyor” bilgisini verdi. Bolat, Türkiye’de 1419 Çin firmasının faaliyet gösterdiğini aktararak, “Yatırım miktarı olarak Türkiye’den Çin’e 175 milyon dolar, Çin’den de Türkiye’ye 3,2 milyar dolarlık bir yatırım hacmi söz konusu” ifadesini kullandı. Finans, enerji, hizmetler ve ulaştırma ile telekomünikasyon alanında önemli Çin yatırımlarının bulunduğuna işaret eden Bolat, Çin’in toplamda dünyaya 3,1 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hacminin olduğunu, buna bağlı olarak Türkiye’deki yatırımlarının da çok daha fazla olabileceğini söyledi.
425 bin Çin vatandaşı geldi
Geçen yıl 425 bin Çin vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktaran Bolat, “Bu, Çin’in yıllık toplam dünyaya gönderdiği toplam turist sayısının sadece yüzde 1’i. Çin turist kitlesinin de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiye katkılar yapacağını ve Çinli turistlerin Türkiye’mizi tanımak konusunda memnuniyet duyacaklarını ifade etmek istiyoruz. Hava yolu bağlantıları, uçuş frekans sayılarının artırılması konusunda iki ülke arasında yapıcı bir işbirliği var” diye konuştu.
Kuşak ve Yol yeni fırsatlar sunuyor
DEİK Başkanı Nail Olpak, Kuşak ve Yol Projesi’nin önemine dikkati çekti. Olpak, “Çin, Kuşak ve Yol Projesi’ni başta Avrupa olmak üzere diğer pazarlara hızlı erişim olarak değerlendiriyor. Projeyi hem içinde fırsatlar barındıran hem de olası farklı yansımaları sebebiyle iyi değerlendirmemiz ve herkesin kazanacağı bir stratejiyle yaklaşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi. TÜSİAD Başkanı Ozan Diren de Diren, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Diren, “İlişkilerimizin hacmi son yıllarda artarken, Çin’in 15. Beş Yıllık Planı kapsamındaki yüksek kaliteli ve inovasyon odaklı büyüme yaklaşımıyla uyumlu yeni iş birliği alanları, ilişkilerimize önemli bir derinlik kazandırabilir. Çin, uzun yıllardır TÜSİAD’ın çalışmalar yaptığı öncelikli ülkeleri arasında” diye konuştu.