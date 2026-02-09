Bakan Bolat: Çin'le dış ticaret açığı dönüşümle kapanacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sa­nayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Ulus­lararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) tarafından İs­tanbul’da bir otelde düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı, Ti­caret Bakanı Ömer Bolat’ın katı­lımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, Türkiye ekono­misinin tarihinde ilk defa geçen yıl 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını ifade ederek, kişi başı­na milli gelirin de yaklaşık 18 bin doları aşmakta olduğuna dikka­ti çekti.

Toplam mal ve hizmet ihraca­tında 397 milyar dolarlık büyük­lüğe ulaşıldığını hatırlatan Bo­lat, “Türkiye-Çin toplam tica­retinin geçen yıl 53 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyo­ruz. Burada özellikle dış ticare­timizde, Çin lehine olan büyük fazla noktasında Çinli ortakla­rımıza da bu açığın kapatılması konusundaki tekliflerimizi yap­mış bulunuyoruz” dedi.

Bolat, Türkiye ile Çin arasın­daki dış ticaret açığını kapatma noktasında yapısal bir dönüşüm önerdiklerini dile şunları söyledi

Çin’e ihracat yüzde 32 artacak

“Bu noktada samimi görüş­melerimiz devam ediyor. Ama­cımız, ticareti daraltmak değil, tam tersine Türkiye’nin de Çin pazarında daha fazla görünür ol­ması, payının artması, ürün çe­şitliliğinin sağlanması, katma değeri yüksek ürünlerle, kazan kazan ilkesiyle dengeli bir tica­retin yapısal temellerini oluş­turmaktır. Bu yıl ilk ayda Tür­kiye’den Çin’e ihracatın yüz­de 32 artışla 335 milyon dolara yükselmesi, bu konuda attığı­mız adımlar noktasında bizle­ri ümitli kılmaktadır.” Gerek tek taraflı olarak gerekse ortak yatı­rımlarla Türkiye ile Çin arasın­da bazı fırsatlar olduğuna inan­dıklarını belirten Ömer Bolat, “Türkiye’den Çin’e yatırım ko­nusunda yaklaşık 1465 Türk fir­ması Çin’de iştigal ediyor” bilgi­sini verdi. Bolat, Türkiye’de 1419 Çin firmasının faaliyet gösterdi­ğini aktararak, “Yatırım mikta­rı olarak Türkiye’den Çin’e 175 milyon dolar, Çin’den de Türki­ye’ye 3,2 milyar dolarlık bir yatı­rım hacmi söz konusu” ifadesini kullandı. Finans, enerji, hizmet­ler ve ulaştırma ile telekomüni­kasyon alanında önemli Çin ya­tırımlarının bulunduğuna işa­ret eden Bolat, Çin’in toplamda dünyaya 3,1 trilyon dolarlık doğ­rudan yatırım hacminin olduğu­nu, buna bağlı olarak Türkiye’de­ki yatırımlarının da çok daha fazla olabileceğini söyledi.

425 bin Çin vatandaşı geldi

Geçen yıl 425 bin Çin vatan­daşının Türkiye’yi ziyaret etti­ğini aktaran Bolat, “Bu, Çin’in yıllık toplam dünyaya gönder­diği toplam turist sayısının sa­dece yüzde 1’i. Çin turist kitlesi­nin de iki ülke arasındaki ekono­mik ilişkiye katkılar yapacağını ve Çinli turistlerin Türkiye’mi­zi tanımak konusunda memnu­niyet duyacaklarını ifade etmek istiyoruz. Hava yolu bağlantıla­rı, uçuş frekans sayılarının artı­rılması konusunda iki ülke ara­sında yapıcı bir işbirliği var” diye konuştu.

Kuşak ve Yol yeni fırsatlar sunuyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, Kuşak ve Yol Projesi’nin önemine dikkati çekti. Olpak, “Çin, Kuşak ve Yol Projesi’ni başta Avrupa olmak üzere diğer pazarlara hızlı erişim olarak değerlendiriyor. Projeyi hem içinde fırsatlar barındıran hem de olası farklı yansımaları sebebiyle iyi değerlendirmemiz ve herkesin kazanacağı bir stratejiyle yaklaşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi. TÜSİAD Başkanı Ozan Diren de Diren, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Diren, “İlişkilerimizin hacmi son yıllarda artarken, Çin’in 15. Beş Yıllık Planı kapsamındaki yüksek kaliteli ve inovasyon odaklı büyüme yaklaşımıyla uyumlu yeni iş birliği alanları, ilişkilerimize önemli bir derinlik kazandırabilir. Çin, uzun yıllardır TÜSİAD’ın çalışmalar yaptığı öncelikli ülkeleri arasında” diye konuştu.