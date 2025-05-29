Bakan Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi: Türkiye ekonomisi üretim ve ihracat odaklı büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin ihracat temelli olarak üretmeye, büyümeye ve döviz kazanmaya devam ettiğini belirtti. Bolat, dış ticaret ve cari açığın ise stabil ve kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 2025 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Verilere göre, 2025 Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %7,8 artış göstererek 20,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı oldu.

Bolat, "2025 Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 6,9 milyar dolar artarak 264,9 milyar dolarla tarihi bir seviyeye yükselmiştir." dedi. Aynı dönemde ithalat %12,7 artışla 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılının ilk dört aylık döneminde ihracat %3,7 artışla 86,1 milyar dolara yükselirken, ithalat %6,6 artışla 120,7 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise Ocak-Nisan döneminde %14,7 artarak 34,6 milyar dolar oldu. Nisan ayındaki dış ticaret açığı ise 12,1 milyar dolarla geçen yıla göre %22,3 artış gösterdi.

Öte yandan, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 6,3 milyar dolarlık düşüşle 86,7 milyar dolara geriledi.

Bolat, küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, AB’nin ithalatında yaşanan durağanlık ve Çin’in düşük fiyatlı ihracat politikalarına rağmen Türkiye’nin ihracatta istikrarla ilerlediğini belirtti. "Hükümet olarak üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm öncelikli kalkınma stratejimizle Türkiye’yi bölgesel ve küresel cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı, 2025 yılı boyunca ihracatçıları desteklemeye ve etkin ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.