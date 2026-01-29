Bakan Bolat, Dünya'nın zirvesinde duyurdu: Gümrük Birliği kapsamında sorun yaratan 15 başlıkta uzlaşma sağlandı

Kalkınmanın anahtarını elinde tutan ihracatçıları bir araya getiren DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen 'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi' Dış Ticaret Kompleksi’nde başladı. En geniş katılımlı ve sonuç odaklı zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya Gazetesi ile Türkiye'deki en kıdemli ekonomi gazetesi olarak ben de öğrencilik yıllarımda, 1982'den itibaren tanıştım. Bugüne kadar iyi bir okuru olarak ilgiyle takip ettim. Takip ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum. Bu anlamlı zirvenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Dünya Gazetesi ailesine, katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım sağlayan siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasına başladı.

Taleplerimiz kabul edildi

Bakan Bolat "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çağrısı ve taleplerimiz kabul edildi" diyerek, şöyle devam etti:

- AB Konseyi’nden AB Komisyonu’na bir yetkilendirme kararı gerekiyor. AB Komisyonu bunu bekliyor. Bu arada boş durmuyoruz. AB Komisyonu ile toplantılara başladık. Biri Brüksel’de, biri Ankara’da iki toplantı gerçekleştirdik.

- Gümrük Birliği için aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konularda 15 tanesini uzlaşarak çözdük. Geri kalanlar için toplantılarımız devam ediyor.

Yakından takip ediyoruz, teyakkuzdayız

- Ülkelerin, grupların başka ülkelerle yaptıklarları anlaşmaları da biz yakından takip ediyoruz. Teyakkuzdayız. Şunu da ifade etmek isterim. Trafik sapması gibi durumlar ortaya çıkmasın diye gümrüklerimizde gerekli tedbirleri her daim uyguluyoruz.

400 milyar dolar sınırına dayandık

Bakan Bolat, göreve geldiği 2 yıl 8 ay önce 130 bin ihracatçının olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Bugün 160 bin ihracatçımız var diye gururla ifade ediyoruz. 273,4 milyar dolar mal ihracatı ve 122,4 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam ihracatımız 390 milyar dolara çıktı. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek.

- Dünyadaki askeri, siyasi, ekonomi ve ticaret sistemlerindeki büyük çatırdılar bizleri serin kanlı, sağduyulu, koordineli çalışarak ülkemizin menfaatlerini koruyarak hareket etmeyi gerekli kılmakta.

Bolat, AB ile yaptıkları görüşmelerde özel sektörü de yanlarına aldıklarını ifade ederek, Gümrük Birliği'nden sonra AB'den Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı sayısındaki artışa dikkati çekti.

Bakan Bolat, "2002'ye kadar 78-79 yılda gelen yatırım 14 milyar dolarken 2002'den sonra gelen uluslararası yatırım 287 milyar dolardır. Bunun yüzde 65'i başta AB ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri kaynaklıdır." dedi.

Temkinli ve iyimser olalım, paniğe kapılmayalım

Ticaret Bakanı Bolat, AB ile ticaretin kazan-kazan temelinde dengeli ve başarıyla ilerlediğini belirterek, "Bu noktada katılım müzakereleri aşamasında aday ülke statümüzle beraber Gümrük Birliği'nin avantajlarını da AB'den Türkiye'ye gelen yatırımcılarla ve Türk müteşebbisler ile birlikte değerlendiriyoruz. O açıdan temkinli ve iyimser olalım, paniğe kapılmayalım." şeklinde konuştu.

İşsizlik oranları ve güven endekslerindeki olumlu gelişmelerden bahseden Bolat, ihracatta 2025'i rekorlarla kapattıklarını, ihracatçı sayısının 160 bine yükseldiğini anlattı.

Bolat, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek uluslararası zirvelere değinerek, "Türkiye dünyanın, medyanın ve dünyadaki bütün önemli siyaset, ekonomi, çevre, savunma ve parlamento gündemlerinin merkezi haline gelecek. Bu da ülkemizi dünyada saygın noktada, takip edilen ve gelişmesi izlenen bir ülke konumunda tutacak." diye konuştu.

Şartlar her geçen gün zorlaşıyor

Küresel ticarette şartların her geçen gün zorlaştığını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin menfaati için koordineli ve çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Bolat, net rakamlar henüz artmasa da Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın 2025'te artmış olacağını kaydederek, dünya ticareti daralırken ihracatı artırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörler ve en yüksek ihracat yapılan pazarlar ile ilgili detaylar paylaşan Bolat, "Üretim kabiliyetimizi, yeteneklerimizi ve üretim kapasitemizi daha da geliştirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Made in Türkiye gurur kaynağımız

Bolat, Türk ürünlerinin ve hizmet sektörünün dünyada haklı bir şöhrete sahip olduğunu belirterek, Made in Türkiye bizim gurur kaynağımız olarak dünyada müşteriler arasında önemli bir marka haline geldi. Built by Türkiye, yani Türk müteahhitleri tarafından inşa edilmiştir, mottosu da artık bütün dünyada, 138 ülkede Türk müteahhitlerinin başarısını temsil ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin hizmet sektöründe turizm, müteahhitlik, taşımacılık, eğitim, sağlık turizmi ve fuarcılık alanında yakaladığı başarılardan bahseden Bolat, ihracatçılara sunulan ve 2026 yılı boyunca sağlanacak desteklere ilişkin bilgiler paylaştı.

Bolat, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri ticaret diplomasilerinden, hayata geçirdikleri toplantılardan ve imzaladıkları anlaşmalardan bahsederek, "Bunların hepsi Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek, ülkemizin milli gelirine, kişi başına düşen milli gelirine ve halkımızın refahına daha fazla katkı yapmak için" ifadelerini kullandı.