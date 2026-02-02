Bakan Bolat Dünya'nın Zirvesi'nde iş dünyasına seslendi: İhracat kırmızı çizgimiz, hedefimiz 500 milyar dolar
İstikrarlı para ve döviz piyasalarının ekonominin atar damarı olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üretim ve döviz kazancının önemine vurgu yaparak, “İhracat bizim kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız. Hedefimiz, mal ve hizmet ihracatını toplam 396 milyar dolardan 2030’a kadar 500 milyara ulaştırmak. Amacımız, Türkiye Yüzyılı’ hedefini, ‘Ticaretin Yüzyılı’ yapabilmek. Halkımızın refahına daha fazla katkı yapmak” diye konuştu.
DÜNYA Gazetesi tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi” gerçekleştirildi. Zirveye, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı. Zirvenin açılışında ihracatçılara hitap eden ve bir sunum yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin son dönemdeki krizlerden özellikle gelişmiş ülkelerden pozitif ayrışarak çıktığını, son 23 yılda milli geliri 6 kat büyüterek 1,5 trilyon doların üzerine taşıdıklarını, kişi başına düşen milli geliri 5 bin 500 dolardan 17 bin 880 dolara çıkardıklarını, dış ticaret hacmini 820 milyar dolara ulaştırdıklarını anlattı. Ekonomik göstergelerdeki gerçekleşmelere de değinen Bolat, “İşsizlik oranımız aralık ayında yüzde 7.7’ye düştü. Güven endekslerinde de olumlu gelişmeler var, reel kesim güven endeksi, ekonomi güven endeksi, tüketici güven endeksi, sektörel endeksler oldukça istikrarlı yükseliş seyri izliyor” ifadelerini kullandı. Üretim ve ihracatın önemine vurgu yapan Bakan Bolat, geçen yılın ihracatta Cumhuriyet rekoruyla tamamlandığını, ihracatçı ailesinin de büyüdüğünü, göreve geldiği 2 yıl 8 ay önce 130 bin olan sayının bugün 160 bine ulaştığını vurguladı.
Döviz kazancıyla minimum dış borçlanma hedefi
Türkiye’nin 274,5 milyar dolar mal ihracatı, 122,5 milyar dolar da hizmet ihracatı olmak üzere toplam ihracatının 396 milyar dolara dayandığının altını çizen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonraki hedef 2030’a kadar mal ve hizmet ihracatı olarak 500 milyar dolara ulaşmaktır. İhracat bizim kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız. Çünkü döviz kazanamazsak ithalatımızı yapamayız. Zorunlu ithalatlar var... Enerji, bazı ham maddeler, emtialar, girdiler… Üretim yapabilmek için... Bu noktada dış ticareti makul dengelerde götürmek, dış borçlanma ihtiyacını minimumuma indirmek temel hedefimiz. İstikrarlı para piyasaları, istikrarlı döviz piyasaları her zaman için ekonominin atar damarlarını temsil etmektedir.” Dünya ticaretinin geçen yıl yüzde 2,5 civarında attığına işaret eden Bakan Bolat, “Türkiye’nin mal ihracatı yüzde 4,5 arttı, bu yükselişi de orada (dünya ticareti) göreceğiz” dedi.
Geçen yıl ihracatta aylık rekorlar kırıldığını anımsatan Bakan Bolat, şu bilgileri paylaştı: “Günde 850-1 milyar dolar bandında mal ihracatı yapıyoruz. Mal ihracatında Almanya birinci, Birleşik Krallık ikinci, ABD üçüncü, Irak dördüncü, Fransa beşinci durumda. Otomotiv sanayimiz 41,5 milyar dolarla birinci olurken, makine sektörümüz 30 milyar dolara yaklaştı. Demir-çelik 20 milyar doları aştı. Tekstil-giyim sektörümüz 30,8 milyar dolarla ikinci sırada, tarım ürünleri 32,6 milyar dolarla ihracatımıza katkı sağlıyor.”
Türkiye’nin, Fas’tan Çin’e kadar olan coğrafyada, sanayide, entegre sanayileriyle, çok sayıda ürünü kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla üretebilen Çin’den sonra ikinci büyük ekonomi olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, “Bu çok önemli bir başarıdır, bunu asla kaybetmemeliyiz. Üretim kabiliyetimizi, yeteneklerimizi, üretim kapasitemizi daha da geliştirmek için canla başla çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, bütün bakanlıklarımız bu noktada Türkiye’nin ekonomi temellerinin güçlenmesi için hep birlikte gayretler ediyoruz. Amacımız Cumhurbaşkanımızın çizdiği, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefini, ‘Ticaretin Yüzyılı’ yapabilmek. Çünkü ticareti arttırırsak ekonomik büyümemiz ve ekonomik gelişmemiz artar” dedi.
“Türk ürünleri dünyada farklı şöhrete sahip”
Türk ürünleri ve hizmet sektörlerinin dünyada farklı bir şöhrete sahip olduğunun altını çizen Bolat, şöyle devam etti: “Kaliteli, rekabetçi, teknolojisi güzel, imajı çok... Bu bizi gururlandırıyor. ‘Made in Türkiye’ dünyada önemli bir marka haline geldi. Bir de ‘Built by Türkiye’, yani ‘Türk müteahhitleri tarafından inşa edilmiştir’ mottosu da artık bütün dünyada Türk müteahhitlerinin başarısını temsil ediyor. Yarım trilyon dolardan fazla, yaklaşık 557 milyar dolarlık inşaat işleri kazanıldı ve yapıldı. O inşaatçılar Türkiye’den mal götürüyorlar, dolaylı bir katkı sağlıyorlar. Bunların hepsi bir ekosistemi temsil ediyor. Hizmetler sektörü de iftihar kaynağımız haline geldi. Bakanlığımızda ayrı bir müstakil genel müdürlüğü var. Mal ihracatını nasıl destekliyorsak, hizmet ihracatını da destekliyoruz. En başta turizmde dünya dördüncüsüyüz. Müteahhitlikte dünya ikincisiyiz. Lojistik, dünyada ilk 10’un içindeyiz. Eğitim, sağlık turizmi, fuarcılık... Bizim fuarlarımız, dünyanın en önde gelen uluslararası fuarları haline geldi. O açıdan hiçbir zaman umutsuzluğa yer yok. Kötümserlik dalgaları, şokları yayanlar olabilir. Lütfen onlara kulak tıkayın. Sizin varlığınız ve yaptıklarınız daha da büyüyecek, genişleyecek. Ülkemize önemli imkanları, önemli gelişmeleri halkımız için, ekonomimiz için sağlayacağız.”
Mal satışı, finans desteğiyle kolaylaşacak
İhracatçılara ciddi finansman destekleri sağlandığını belirten Bakan Bolat, bu noktada bakanlık olarak, geçen yıl ihracatçılara mal ve hizmetler için 33 milyarlık destek sunduklarını, Türk Eximbank’ın, 54,3 milyar dolar ihracat kredisi ve sigorta desteği verdiğini söyledi., Türk Ticaret Bankası’nın ise 2025 yılında ihracatçılara toplam 76,3 milyar TL finansman sağladığını, 2026 yılı için ise 100 milyar TL’lik desteğin hedeflendiğini belirten Bakan Bolat, “İGE ise 200 milyarlık kefalet verdi ihracat kredileri için. Bu yıl bunlar katlanarak artacaktır. Bunun yanında emek yoğun beş sektöre, KOBİ’ler için 2.500 lira işçi başına istihdamı koruma desteği verdik. Bu sene bunu 3.500 liraya çıkardı hükümetimiz. Bu 5 sektörde, büyük ölçekli, orta ölçekli işletmeler de yararlanacak. Yine yüzde 2 döviz dönüşüm primi yüzde 3’e çıktı ve bu nisan sonuna kadar sürecek. Merkez Bankamızın reeskont TL kredisi toplam faiz maliyeti yüzde 23,95’e düşürüldü. Türk Eximbank’ın ihracat ve sigorta enstrümanına üçüncü olarak alıcı kredilerini de ekledik. Böylece Afrika’da, Ortadoğu’da, Asya’da, gelişmiş ülkeler de dahil ihracatçılarımızın mal satışı, finans desteğiyle kolaylaşacak” diye konuştu.
“Toplam 45 milyar liralık destek planlıyoruz”
Bu yıl da 70’i aşkın eylem planıyla ihracatı destekleyeceklerini belirten Bakan Bolat, “2026 yılında gerçekleşecek olan 1.201 adet bireysel fuara katılım, 129 adet milli katılım organizasyonu ile 75 adet yurt içi fuarı halihazırda destek kapsamına aldık. 2026 yılında toplam 45 milyar TL destek vermeyi hedefliyoruz” açıklaması yaptı.
Diğer taraftan Merkez Bankası’nın, ihracat reeskont kredi limitini günlük 300 milyon liradan 4,5 milyara çıkardığına işaret eden Bolat, “Bunun 1,5 milyarını tekstil, giyim, mobilya, deri saracı, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere tahsis ediyorlar. Maliye Bakanlığımız, 5 puan kurumlar vergisi indirimi verdi. İhracatını dış ticaret şirketleri üzerinden yapan küçük işletmelere dahi, bu 5 puanlık indirim kullandırılıyor. Bütün bunlar Türkiye’mizin ihracattaki çabalarını ve başarılarını genişletmek, güçlendirmek için yapılıyor. Sizlerden hep birlikte yeni rekorlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ticaretin, masada başladığını, ticaret diplomasisi ile geliştiğini, sahadaki emek ve kararlılıkla sonuç alındığına belirten Bolat, “İhracatçılarımız da bu bilinçle hareket ederek, son on yılı aşkın sürede küresel ölçekteki tüm belirsizliklere, krizlere ve zorluklara rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştı; Türk iş dünyasını her koşulda ileriye taşımayı başardı. Bu güzel ihracat programını düzenleyen Dünya Gazetesi ailesi ve değerli başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Savunma sanayimiz 10 milyar doları aştı
Son yıllarda yepyeni güçlü bir sanayi olarak ortaya çıkan Türk savunma sanayii ve havacılık sektörünün, artık küresel bir marka olduğuna işaret eden Bakan Bolat, şöyle devam etti: “2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık sanayi ihracatımız, 2025 yılı sonunda 40 katına ulaşarak 10.1 milyar dolar gibi rekor bir düzeyi aşmıştır. Böylece, 20 milyar dolarlık üretime sahip olduğumuz savunma sanayiinde yıllık ihracatta dünyada 11’inci sıradayız. Sektörümüz 100 bin kişiye istihdam sağlarken, yerlilik oranımız da son 20 yılda yüzde 20’den yüzde 80’lere çıktı” diye konuştu. Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline gelen hizmetler sektörünün ise her geçen yıl güçlenerek, ticaret politikalarında stratejik bir yere sahip olduğunu belirten Bolat, 2002’de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının 8,3 katına çıktığını vurguladı.
JETKO toplantısında işbirliklerine imza attık
Geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’ta düzenlenen 56. Yıllık Toplantıları’nda batılı liderlerin hemen hepsinin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan küresel siyasi, ekonomik, parasal ve askeri sistemin çatırdadığını itiraf ettiğini dile getirdi. Bakan Bolat, ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına değindi. İki hafta önce Türkiye’ye gelen Avrupa Birliği’nin gümrüklerle ve sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Bolat, Brüksel’de de AB’nin bazı önemli yetkilileri ile detaylı müzakere yaptıklarını anlattı. Bakan Ömer Bolat, ayrıca Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı’nda önemli işbirliklerine imza attıklarını açıkladı.
Doğrudan uluslararası yatırımlar 287,2 milyar dolar
Türkiye’de istikrarlı bir yatırım ortamının sürdürülmesi ve yabancı yatırımların çekilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “1984- 2001 arasında Türkiye’ye toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi, sadece 13,5 milyar dolar olurken, bugün 287,2 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Dışa açılma stratejisiyle ve ihracatla büyüme modeli Türkiye’yi üst gelirli ülkeler grubuna yükseltti. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı 2003 yılında 5 bin 600 olurken, 2025 yılına gelindiğinde bu sayı 86 bin 926’ya ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki, Türkiye uluslararası yatırımcılar için gözde bir yatırım noktası olmayı güçlü bir şekilde sürdürmektedir” dedi.
DÜNYA Gazetesi ile öğrenciyken tanıştım
DÜNYA Gazetesi’nin, Türkiye’deki en kıdemli ekonomi gazetesi olarak 1981 yılında rahmetli Nezih Demirkent’in yönetiminde yayın hayatına başladığını hatırlatan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Ben de öğrencilik yılımda, 1982 yılından itibaren Dünya Gazetesi’yle tanıştım. Bugüne kadar iyi bir okuru olarak bilgiyle, beğeniyle takip ediyorum ve takdir ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum. Değerli Başkan ve yönetimine. İnşallah, Türkiye ekonomisine daha fazla katkılar sunmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdikleri yoğun diplomasi temaslarının yanı sıra, Türkiye’nin bu yıl çok önemli zirvelere ev sahipliği yapacağına işaret eden Bakan Bolat, bu noktada temmuz ayı başlarında Ankara’da NATO zirvesinin gerçekleştirileceğini, Antalya’da ise diplomasi forumunun düzenleneceğini belirterek, ayrıca Türk Devletler Teşkilatı Liderler Zirvesi, Parlamentolar Arası Birlik Dünya Zirvesi, OECD Yükselen Ekonomiler Forumu ve BM İklim Değişikliği Konferansı COP 31’in Türkiye’de gerçekleştirileceğini anımsattı. Bolat, “Böylece Türkiye, dünyadaki bütün önemlisi siyaset, ekonomi, çevre, savunma ve parlamento gündemlerinin merkezi haline gelecek. Bu da ülkemizi dünyada takip edilen bir ülke konumunda tutacak” diye konuştu.
Dünyadaki çatırtılar koordineli çalışmayı gerektiriyor
Dünyadaki gelişmelere işaret eden Bakan Ömer Bolat, şartların her geçen gün zorlaştığına dikkat çekerek, sözlerini sürdürdü: “Dünyadaki askeri, siyasi, ekonomi ve ticaret sistemlerindeki büyük çatırtılar bizleri çok serinkanlı, çok çok koordineli çalışarak, ülkemizin, ekonomimizin menfaatlerini kollayarak hareket etmeyi gerektiriyor” dedi. Hükümetin yoğun diplomasi çalışmaları içerisinde olduğunu dile getiren Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak en önemli işlerinden birinin de ticaret diplomasisi olduğunu, geçen yıl 77 ülkeyle 120’den fazla toplantı yaptıklarını belirterek, “Hepsi, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek, halkımızın refahına daha fazla katkı yapmak için somut çabalarımızdır” ifadelerini kullandı. Bolat, 2000’lerin başında, sadece 50 ülke ve 62 merkezde toplam 84 kadro ile temsil edilen Ticaret Bakanlığı yurt dışı teşkilatının, 2025 yılında 115 ülke ve 170 merkezde, 235 ticaret müşaviri ataşesi ile firmaların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.
