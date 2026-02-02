Bakan Bolat Dünya'nın Zirvesi'nde iş dünyasına seslendi: İhracat kırmızı çizgimiz, hedefimiz 500 milyar dolar

DÜNYA Gazetesi tarafın­dan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde “Dönüşen Dünya­da İhracat Zirvesi” gerçekleştiril­di. Zirveye, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türk iş dünyası­nın önde gelen temsilcileri katıldı. Zirvenin açılışında ihracatçılara hitap eden ve bir sunum yapan Ti­caret Bakanı Ömer Bolat, Türki­ye ekonomisinin son dönemdeki krizlerden özellikle gelişmiş ül­kelerden pozitif ayrışarak çıktı­ğını, son 23 yılda milli geliri 6 kat büyüterek 1,5 trilyon doların üze­rine taşıdıklarını, kişi başına dü­şen milli geliri 5 bin 500 dolardan 17 bin 880 dolara çıkardıklarını, dış ticaret hacmini 820 milyar do­lara ulaştırdıklarını anlattı. Eko­nomik göstergelerdeki gerçekleş­melere de değinen Bolat, “İşsiz­lik oranımız aralık ayında yüzde 7.7’ye düştü. Güven endekslerinde de olumlu gelişmeler var, reel ke­sim güven endeksi, ekonomi güven endeksi, tüketici güven endeksi, sektö­rel endeksler olduk­ça istikrarlı yükseliş seyri izliyor” ifadele­rini kullandı. Üretim ve ihracatın önemine vurgu yapan Ba­kan Bolat, ge­çen yılın ihracatta Cumhu­riyet re­koruyla tamam­landığını, ihracatçı ailesinin de bü­yüdüğü­nü, göre­ve geldiği 2 yıl 8 ay ön­ce 130 bin olan sayının bugün 160 bine ulaştığını vurguladı.

Döviz kazancıyla minimum dış borçlanma hedefi

Türkiye’nin 274,5 milyar do­lar mal ihracatı, 122,5 milyar do­lar da hizmet ihracatı olmak üze­re toplam ihracatının 396 milyar dolara dayandığının altını çi­zen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonraki he­def 2030’a kadar mal ve hizmet ihracatı olarak 500 milyar dola­ra ulaşmaktır. İhracat bizim kır­mızı çizgimiz, olmazsa olmazı­mız. Çünkü döviz kazanamazsak ithalatımızı yapamayız. Zorun­lu ithalatlar var... Enerji, bazı ham maddeler, emtialar, girdi­ler… Üretim yapabilmek için... Bu noktada dış ticareti makul den­gelerde götürmek, dış borçlanma ihtiyacını minimumuma indir­mek temel hedefimiz. İstikrar­lı para piyasaları, istikrarlı döviz piyasaları her zaman için eko­nominin atar damarlarını temsil etmektedir.” Dünya ticaretinin geçen yıl yüzde 2,5 civarında attığına işa­ret eden Bakan Bolat, “Tür­kiye’nin mal ihracatı yüz­de 4,5 arttı, bu yükselişi de orada (dünya ticareti) göre­ceğiz” dedi.

Geçen yıl ihracatta aylık rekor­lar kırıldığını anımsatan Bakan Bolat, şu bilgileri paylaştı: “Günde 850-1 milyar dolar bandında mal ihracatı yapıyoruz. Mal ihracatın­da Almanya birinci, Birleşik Kral­lık ikinci, ABD üçüncü, Irak dör­düncü, Fransa beşinci durumda. Otomotiv sanayimiz 41,5 milyar dolarla birinci olurken, makine sektörümüz 30 milyar dolara yak­laştı. Demir-çelik 20 milyar dola­rı aştı. Tekstil-giyim sektörümüz 30,8 milyar dolarla ikinci sırada, tarım ürünleri 32,6 milyar dolarla ihracatımıza katkı sağlıyor.”

Türkiye’nin, Fas’tan Çin’e ka­dar olan coğrafyada, sanayide, entegre sanayileriyle, çok sayı­da ürünü kaliteli ve rekabetçi fi­yatlarla üretebilen Çin’den sonra ikinci büyük ekonomi olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, “Bu çok önemli bir başarıdır, bunu asla kaybetmemeliyiz. Üretim kabili­yetimizi, yeteneklerimizi, üretim kapasitemizi daha da geliştirmek için canla başla çalışıyoruz. Sa­nayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız Çevre ve İk­lim Değişikliği Bakanlığımız, Ça­lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan­lığımız, bütün bakanlıklarımız bu noktada Türkiye’nin ekonomi te­mellerinin güçlenmesi için hep birlikte gayretler ediyoruz. Ama­cımız Cumhurbaşkanımızın çiz­diği, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefini, ‘Ticaretin Yüzyılı’ ya­pabilmek. Çünkü tica­reti arttırırsak ekono­mik büyümemiz ve ekonomik ge­lişmemiz artar” dedi.



DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi”nde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, DÜNYA Grup Medya Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güner ile bir süre sohbet etti.

“Türk ürünleri dünyada farklı şöhrete sahip”

Türk ürünleri ve hizmet sek­törlerinin dünyada farklı bir şöh­rete sahip olduğunun altını çi­zen Bolat, şöyle devam etti: “Ka­liteli, rekabetçi, teknolojisi güzel, imajı çok... Bu bizi gururlandı­rıyor. ‘Made in Türkiye’ dünya­da önemli bir marka haline gel­di. Bir de ‘Built by Türkiye’, yani ‘Türk müteahhitleri tarafından inşa edilmiştir’ mottosu da ar­tık bütün dünyada Türk müteah­hitlerinin başarısını temsil edi­yor. Yarım trilyon dolardan fazla, yaklaşık 557 milyar dolarlık in­şaat işleri kazanıldı ve yapıldı. O inşaatçılar Türkiye’den mal gö­türüyorlar, dolaylı bir katkı sağ­lıyorlar. Bunların hepsi bir eko­sistemi temsil ediyor. Hizmetler sektörü de iftihar kaynağımız haline geldi. Bakanlığımızda ayrı bir müstakil genel müdürlü­ğü var. Mal ihracatını nasıl des­tekliyorsak, hizmet ihracatını da destekliyoruz. En başta turizmde dünya dördüncüsüyüz. Müteah­hitlikte dünya ikincisiyiz. Lojis­tik, dünyada ilk 10’un içindeyiz. Eğitim, sağlık turizmi, fuarcılık... Bizim fuarlarımız, dünyanın en önde gelen uluslararası fuarları haline geldi. O açıdan hiçbir za­man umutsuzluğa yer yok. Kö­tümserlik dalgaları, şokları ya­yanlar olabilir. Lütfen onlara kulak tıkayın. Sizin varlığınız ve yaptıklarınız daha da büyü­yecek, genişleyecek. Ülkemize önemli imkanları, önemli geliş­meleri halkımız için, ekonomi­miz için sağlayacağız.”

Mal satışı, finans desteğiyle kolaylaşacak

İhracatçılara ciddi finansman destekleri sağlandığını belirten Bakan Bolat, bu noktada bakan­lık olarak, geçen yıl ihracatçılara mal ve hizmetler için 33 milyarlık destek sunduklarını, Türk Exim­bank’ın, 54,3 milyar dolar ihracat kredisi ve sigorta desteği verdiğini söyledi., Türk Ticaret Bankası’nın ise 2025 yılında ihracatçılara top­lam 76,3 milyar TL finansman sağ­ladığını, 2026 yılı için ise 100 mil­yar TL’lik desteğin hedeflendiğini belirten Bakan Bolat, “İGE ise 200 milyarlık kefalet verdi ihracat kre­dileri için. Bu yıl bunlar katlanarak artacaktır. Bunun yanında emek yoğun beş sektöre, KOBİ’ler için 2.500 lira işçi başına istihdamı ko­ruma desteği verdik. Bu sene bunu 3.500 liraya çıkardı hükümetimiz. Bu 5 sektörde, büyük ölçekli, orta ölçekli işletmeler de yararlanacak. Yine yüzde 2 döviz dönüşüm primi yüzde 3’e çıktı ve bu nisan sonuna kadar sürecek. Merkez Bankamı­zın reeskont TL kredisi toplam fa­iz maliyeti yüzde 23,95’e düşürül­dü. Türk Eximbank’ın ihracat ve si­gorta enstrümanına üçüncü olarak alıcı kredilerini de ekledik. Böyle­ce Afrika’da, Ortadoğu’da, Asya’da, gelişmiş ülkeler de dahil ihracat­çılarımızın mal satışı, finans des­teğiyle kolaylaşacak” diye konuştu.

“Toplam 45 milyar liralık destek planlıyoruz”

Bu yıl da 70’i aşkın eylem planıy­la ihracatı destekleyeceklerini be­lirten Bakan Bolat, “2026 yılında gerçekleşecek olan 1.201 adet bi­reysel fuara katılım, 129 adet milli katılım organizasyonu ile 75 adet yurt içi fuarı halihazırda destek kapsamına aldık. 2026 yılında top­lam 45 milyar TL destek vermeyi hedefliyoruz” açıklaması yaptı.

Diğer taraftan Merkez Banka­sı’nın, ihracat reeskont kredi limi­tini günlük 300 milyon liradan 4,5 milyara çıkardığına işaret eden Bolat, “Bunun 1,5 milyarını tekstil, giyim, mobilya, deri saracı, ayak­kabı gibi emek yoğun sektörlere tahsis ediyorlar. Maliye Bakanlı­ğımız, 5 puan kurumlar vergisi in­dirimi verdi. İhracatını dış ticaret şirketleri üzerinden yapan küçük işletmelere dahi, bu 5 puanlık in­dirim kullandırılıyor. Bütün bun­lar Türkiye’mizin ihracattaki ça­balarını ve başarılarını genişlet­mek, güçlendirmek için yapılıyor. Sizlerden hep birlikte yeni rekor­lar bekliyoruz” ifadelerini kullan­dı. Ticaretin, masada başladığını, ticaret diplomasisi ile geliştiği­ni, sahadaki emek ve kararlılıkla sonuç alındığına belirten Bolat, “İhracatçılarımız da bu bilinçle hareket ederek, son on yılı aşkın sürede küresel ölçekteki tüm be­lirsizliklere, krizlere ve zorlukla­ra rağmen büyük bir azim ve ka­rarlılıkla çalıştı; Türk iş dünya­sını her koşulda ileriye taşımayı başardı. Bu güzel ihracat progra­mını düzenleyen Dünya Gazetesi ailesi ve değerli başkan ve yöneti­cilerine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Savunma sanayimiz 10 milyar doları aştı

Son yıllarda yepyeni güçlü bir sanayi olarak ortaya çıkan Türk savunma sanayii ve havacılık sektörünün, artık küresel bir marka olduğuna işaret eden Bakan Bolat, şöyle devam etti: “2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık sanayi ihracatımız, 2025 yılı sonunda 40 katına ulaşarak 10.1 milyar dolar gibi rekor bir düzeyi aşmıştır. Böylece, 20 milyar dolarlık üretime sahip olduğumuz savunma sanayiinde yıllık ihracatta dünyada 11’inci sıradayız. Sektörümüz 100 bin kişiye istihdam sağlarken, yerlilik oranımız da son 20 yılda yüzde 20’den yüzde 80’lere çıktı” diye konuştu. Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline gelen hizmetler sektörünün ise her geçen yıl güçlenerek, ticaret politikalarında stratejik bir yere sahip olduğunu belirten Bolat, 2002’de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının 8,3 katına çıktığını vurguladı.

JETKO toplantısında işbirliklerine imza attık

Geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’ta düzenlenen 56. Yıllık Toplantıları’nda batılı liderlerin hemen hepsinin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan küresel siyasi, ekonomik, parasal ve askeri sistemin çatırdadığını itiraf ettiğini dile getirdi. Bakan Bolat, ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına değindi. İki hafta önce Türkiye’ye gelen Avrupa Birliği’nin gümrüklerle ve sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Bolat, Brüksel’de de AB’nin bazı önemli yetkilileri ile detaylı müzakere yaptıklarını anlattı. Bakan Ömer Bolat, ayrıca Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı’nda önemli işbirliklerine imza attıklarını açıkladı.

Doğrudan uluslararası yatırımlar 287,2 milyar dolar

Türkiye’de istikrarlı bir yatırım ortamının sürdürülmesi ve yabancı yatırımların çekilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “1984- 2001 arasında Türkiye’ye toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi, sadece 13,5 milyar dolar olurken, bugün 287,2 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Dışa açılma stratejisiyle ve ihracatla büyüme modeli Türkiye’yi üst gelirli ülkeler grubuna yükseltti. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı 2003 yılında 5 bin 600 olurken, 2025 yılına gelindiğinde bu sayı 86 bin 926’ya ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki, Türkiye uluslararası yatırımcılar için gözde bir yatırım noktası olmayı güçlü bir şekilde sürdürmektedir” dedi.



Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a zirveye katılımından dolayı DÜNYA Holding A.Ş. CEO’su Alişan Şengül tarafından plaket verildi.

DÜNYA Gazetesi ile öğrenciyken tanıştım

DÜNYA Gazetesi’nin, Türkiye’deki en kıdemli ekonomi gazetesi olarak 1981 yılında rahmetli Nezih Demirkent’in yönetiminde yayın hayatına başladığını hatırlatan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Ben de öğrencilik yılımda, 1982 yılından itibaren Dünya Gazetesi’yle tanıştım. Bugüne kadar iyi bir okuru olarak bilgiyle, beğeniyle takip ediyorum ve takdir ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum. Değerli Başkan ve yönetimine. İnşallah, Türkiye ekonomisine daha fazla katkılar sunmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdikleri yoğun diplomasi temaslarının yanı sıra, Türkiye’nin bu yıl çok önemli zirvelere ev sahipliği yapacağına işaret eden Bakan Bolat, bu noktada temmuz ayı başlarında Ankara’da NATO zirvesinin gerçekleştirileceğini, Antalya’da ise diplomasi forumunun düzenleneceğini belirterek, ayrıca Türk Devletler Teşkilatı Liderler Zirvesi, Parlamentolar Arası Birlik Dünya Zirvesi, OECD Yükselen Ekonomiler Forumu ve BM İklim Değişikliği Konferansı COP 31’in Türkiye’de gerçekleştirileceğini anımsattı. Bolat, “Böylece Türkiye, dünyadaki bütün önemlisi siyaset, ekonomi, çevre, savunma ve parlamento gündemlerinin merkezi haline gelecek. Bu da ülkemizi dünyada takip edilen bir ülke konumunda tutacak” diye konuştu.

Dünyadaki çatırtılar koordineli çalışmayı gerektiriyor

Dünyadaki gelişmelere işaret eden Bakan Ömer Bolat, şartların her geçen gün zorlaştığına dikkat çekerek, sözlerini sürdürdü: “Dünyadaki askeri, siyasi, ekonomi ve ticaret sistemlerindeki büyük çatırtılar bizleri çok serinkanlı, çok çok koordineli çalışarak, ülkemizin, ekonomimizin menfaatlerini kollayarak hareket etmeyi gerektiriyor” dedi. Hükümetin yoğun diplomasi çalışmaları içerisinde olduğunu dile getiren Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak en önemli işlerinden birinin de ticaret diplomasisi olduğunu, geçen yıl 77 ülkeyle 120’den fazla toplantı yaptıklarını belirterek, “Hepsi, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek, halkımızın refahına daha fazla katkı yapmak için somut çabalarımızdır” ifadelerini kullandı. Bolat, 2000’lerin başında, sadece 50 ülke ve 62 merkezde toplam 84 kadro ile temsil edilen Ticaret Bakanlığı yurt dışı teşkilatının, 2025 yılında 115 ülke ve 170 merkezde, 235 ticaret müşaviri ataşesi ile firmaların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Zirvenin sponsorları

Zirveye Hepsiburada, Vakıfbank, Ziraat Bankası, EKA (Emlak Konut Asansör), Zeren Group Holding, Arf Bio, Türk Telekom, Tera Yatırım Bankası A.Ş., Hareket Lojistik, Netsys, Formül Plastik, Sunar Yatırım sponsor olarak yer aldı.