Bakan Bolat duyurdu! Hataylı esnaflara 200 milyon liralık finansman desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. Hatay’ın son yıllarda yaşadığı zorluklara dikkat çeken Bolat, Hataylı esnafların kullanımına 200 milyon lira daha finansman kaynağı sağladıklarını duyurdu.

Bolat "Öncelikle sınır güvenliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşanan göç dalgaları, bölgesel istikrarsızlık, en sonunda 6 Şubat, iki yıkıcı depremle Hatay'ımız ağır hasar almıştır. Ancak devlet-millet işbirliğiyle ve hükümetimizin yoğun çalışmalarıyla başta depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak üzere çok büyük bir çalışma içine girdik. Aşağı yukarı 2 yıla yaklaşan bir süre zarfında çok büyük işler yapıldı. Hatay, şu anda dünyanın en büyük şantiye alanlarının başında geliyor" dedi.

Bolat, Hatay’daki alt ve üstyapı projeleriyle ticaret merkezleri ve konut alanlarında önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, depremin izlerini en iyi şekilde silmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Hatay kısa süre içinde tamamlanacak"

Hatay’ın geleceğiyle ilgili umutlu açıklamalarda bulunan Bolat, "Hatay, yepyeni, modern, yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olarak kısa süre içinde tamamlanmış olacak" dedi.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Bolat, "Suriye’de 8 Aralık 2024'te bir yönetim değişikliği oldu ve Esed yönetimi görevini devretti. Yeni yönetimle birlikte Türkiye-Suriye ilişkilerini her alanda geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye ile ileriye dönük çalışmalar

Ticaret Bakanlığı kurmaylarının, Hatay’daki gümrük kapılarında incelemelerde bulunduğunu belirten Bolat, sınırda yapılacak çalışmaların hazırlıklarının başladığını vurguladı. Ayrıca, Hatay'ın Suriye’den gelen göçle ilgili önemli bir yük taşıdığını ifade ederek, Hatay halkının gösterdiği hoşgörüye teşekkür etti.

Devlet bütçesinden yatırımlar

Hatay’daki deprem zararlarının giderilmesine yönelik büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Bolat, "2023 ve 2024 yılı devlet bütçesinden deprem bölgelerinin yeniden yapılanması için 2,6 trilyon Türk lirası harcandı, bu da yaklaşık 75 milyar dolara denk geliyor. Hızla ilerliyoruz ve inşallah 1 yıl içinde hak sahipleri evlerine kavuşacak" dedi.

Hatay’a yatırım ve ticaret desteği

Hatay’daki sanayi, tarım ve ticaretin yeniden canlandırılması amacıyla finansman desteği sağladıklarını belirten Bolat, "TESKOMB’un kefaletiyle Halk Bankası’ndan yüzde 50 faiz sübvansiyonlu 200 milyon lira daha finansman kaynağı sağladık. Bu kaynak, Hataylı esnafların kullanımına sunulacak" diye konuştu.

"Hatay 5,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi"

Hatay’ın 2024 yılında 5,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bu rakamın daha da artmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, Hatay’ın, Türkiye’nin Suriye ve Orta Doğu ülkeleriyle ticaretinde önemli bir lojistik köprü olacağını ve bu konuda hükümetin tüm gayretleriyle çalıştığını sözlerine ekledi.