Bakan Bolat duyurdu: İhracatta 2028 hedefi belli oldu

Bolat, Türkiyenin ihracat performansının 1923te yılda 50 milyon dolarlık mütevazı bir başlangıçtan, yarım yüzyıl içinde 1973te yıllık 1 milyar dolara, 1987 yılında aylık 1 milyar dolara, 2023te ise günlük 1 milyar doların da üzerine yükselerek olağanüstü bir büyüme sergilendiğini ifade etti.

Günlük 1 milyar dolar ihracat

2024 yılında 262 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bolat, "31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 55 ilde ihracatımızı artırdık. İhracatçı firma sayımızı 180 bin 544’e yükselttik. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 41,1’e yükselttik. Bugün ihracatımızın yüzde 94,1’ini, sanayi ürünleri oluşturmaktadır. 2025 yılı ocak ayı itibarıyla ise son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolar olmuştur. 2025 Ocak ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı son 12 ayda yüzde 75,9’a yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, uzun vadeli perspektifle hazırlanan hedeflerimiz doğrultusunda, 2028 yılında 375,4 milyar dolar mal ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yabancı yatırımcı girişi

Bolat, bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde 533,8 milyar doların üzerinde 12 bin 461 müteahhitlik projesinde Türk şirketlerinin tercih edildiğini ve Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 2002 yılına kadar sadece 13,99 milyar dolar seviyesinde iken 2002-2024 döneminde 272,12 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Bakan Ömer Bolat, Türkiyenin ihracat gücünü daha da ileriye taşımak ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla titizlikle hazırlanan ve geçen aylarda kamuoyuyla paylaşılan 2025 Yılı İhracat Eylem Planına değinerek şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılının Ticaret Yüzyılı olması hedefi ile hazırlanan planda yer alan, mal ve hizmet ihracatını artıracak yeni destek mekanizmaları ve projelerden, ticari diplomasinin güçlendirilmesine, gümrük süreçlerini kolaylaştıracak faaliyetlerden ihracatın finansmanına yönelik yenilikçi çözümlere kadar geniş bir yelpazede 77 adet eylem kurguladık. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı olarak hem mal hem hizmet ihracatımızın artırılması için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Strateji ve Eylem Planı

Ticaret Bakanlığı olarak, ticaret erbaplarına daha fazla yol gösterici olmak ve ticari faaliyetlerin güçlenmesine ve bereketin artmasına vesile olmak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni Esnaf ve Sanatkâr Strateji ve Eylem Planını yayımlamayı planladıklarını anlatan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 5 kez düzenlediğimiz Esnaf ve Sanatkârlar Şuraları’nın 6’ncısını da bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kooperatifçilikte ise Ticaret Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 34 farklı tipte 11 bin 500’ün üzerinde kooperatifimize yönelik çeşitli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.