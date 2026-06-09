Bakan Bolat duyurdu: Suriye ile sınırda ortak endüstri bölgeleri kuracağız

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'Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuşan Bakan Bolat, Suriye ile ekonomik ilişkilere işaret ederek, 1,5 yıl gibi bir sürede Suriye'de iç barışını sağlandığını, istikrarlı bir sürece başlandığını ve ekonomik alanda büyük bir yatırım, kalkınma ve gelişme atağı başladığını hatırlattı.

Türkiye-Suriye ekonomik entegrasyonu kapsamında savunma, diplomasi, enerji, ulaştırma, altyapı, sanayi ve ticaret alanlarında muhteşem bir koordinasyon sağlandığını ifade eden Bakan Bolat, Suriye için daha fazla finans, yatırım ve ticaret ilişkisi gerektiğine işaret etti.

Sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgesi

Bolat, en önemli hamlelerinden birinin Suriye'ye yönelik ihracat, ithalat ve transit ticaretteki kısıtlamaları derhal kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Bolat, Suriye ile ortak gümrük komitesinden standartlara uygunluğa kadar birçok alanda mutabakat anlaşmaları imzaladıklarını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Serakib kentinde büyük bir organize sanayi bölgesi hazırlığına başladığını bildirdi.

Sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgesi oluşturma konusunda müzakerelerin devam ettiğini vurgulayan Bolat, Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrük kapısı ile İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı.

Kara yolu ile transit ticaret yoğunlaştı

Suriye'deki iç savaş öncesi kara yolu ile transit ticaretin çok yoğun olduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"15 Nisan'da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da Türk tır şoförleri için vize anlaşması yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye'den giren bir kara yolu taşıma aracı, Suriye'yi geçip Ürdün, Suudi Arabistan ve bütün Körfez ülkelerine artık engelsiz giriş ve çıkış yapabiliyor. Yine Suriye, Irak'a giden transit ticaret için de önemli bir geçiş üssü konumunda. Bunlar artık pürüzsüz işlemeye başladı."