Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) kurulacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede “Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) Kurulmasına Dair Protokol” ile “İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imzaladıklarını duyurdu.

Bolat sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şa’ar ile gerçekleştirdiğimiz mühim görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin derinleştirilmesi, müşterek kalkınma ülküsü etrafında yeni iş birliği sahalarının ihdası ve karşılıklı menfaatlerimizin temini hususunda kapsamlı istişarelerde bulunduk" dedi.

Bugün, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şa’ar ile gerçekleştirdiğimiz mühim görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin derinleştirilmesi, müşterek kalkınma ülküsü etrafında yeni iş birliği sahalarının ihdası ve karşılıklı… pic.twitter.com/aWiV0DI4fg — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 5, 2025

ETOK kurulacak

Heyetlerarası görüşmelerde ikili ticaret hacminden yatırımlara, Suriye’nin yeniden imarından lojistik altyapı projelerine kadar uzanan geniş bir mecrada iş birliği imkânlarını etraflıca müzakere ettiklerini belirten Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Görüşmelerin akabinde, “Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) Kurulmasına Dair Protokol” ile “İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imzaladık.

Yarın ise İstanbul’da, “Türkiye-Suriye İş Konseyi”nin tesisine dair protokolün imzalanması hususunda Sayın Eş-Şa’ar ile ittifak etmiş bulunuyoruz.

Türkiye ile Suriye arasındaki kadim bağlara, müşterek tarih ve kültüre, aynı zamanda karşılıklı menfaatlere bağlı olarak yeniden ihya ve inşa edilmekte olan bu iktisadi iş birlikleri; yalnızca iki ülke için değil, bütün bölgemiz için Allah’ın izniyle barış, istikrar, kalkınma ve bereket temin edecektir.